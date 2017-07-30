خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين من ‭‭Ba2‬‬ إلى تصنيف ‭‭B1‬‬ وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية.

وقالت الوكالة إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة.

وأضافت أنه على الرغم من بعض مساعي الإصلاح المالي إلا أنه لا توجد استراتيجية تعزيز ودمج «واضحة وشاملة» للبحرين وانه في ظل غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع أن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام المقبلة.

كذلك خفضت موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من تصنيف Baa1 الى تصنيف Baa2 وعدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية وأرجعت ذلك الخفض الى محدودية التقدم في معالجة نقاط الضعف الناتجة عن أسعار النفط الضعيفة بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وأضافت الوكالة أنها ستنظر في إعادة نظرتها المستقبلية للسلطنة إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة في السياسات المالية والاقتصادية وقالت أيضا إنها تتوقع أن التزامات عمان لسداد إجمالي ديونها الخارجية ستتجاوز القدر المتاح من احتياطيات النقد الأجنبي بدءا من 2018.