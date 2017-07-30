قرر مجلس الوزراء احتساب اسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية حسب الأسعار المعلنة للجمهور وذلك وفق عدة ضوابط، منها ان تحتسب اسعار التذاكر الحكومية القابلة للاسترجاع الصادرة من شركة الخطوط الجوية الكويتية او احد وكلاء السفر التابع لها على اساس الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع اي السعر المعلن على الانترنت مضافا إليه 50% قبل احتساب الضرائب والرسوم الصالحة للوجهات، وذلك بحسب القرار رقم ٩٥٨ المنشور بالجريدة الرسمية اليوم.

وجاء في القرار الوزاري انه في حال عدم توافر رحلة لشركة الخطوط الجوية الكويتية على طائراتها لنقطة الوصول المطلوبة تقوم الشركة بتوفير التذاكر بواسطتها شريطة ان تكون قيمة التذاكر حسب الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع لخط سير الرحلة بالكامل.

وأكد القرار على ضرورة ان تقوم الخطوط الكويتية بتوفير وإصدار التذاكر وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية مع مراعاة الشروط والضوابط والامتيازات المتفق عليها والمعلنة بمعرفة منظمة الاياتا للطيران.