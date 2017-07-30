أعلنت شركة مجموعة «المتطورون للاستثمارات العقارية» عن إتمام صفقة الاستحواذ وشراء قطعة ارض بمصر بمنطقة الشيخ زايد بجانب النادي الأهلي الجديد على مساحة ١٨ فدانا.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة مشاري المرشاد: ان الشركة نجحت في تفعيل استراتيجيتها داخل وخارج الكويت بإتمام إحدى أعلى الصفقات من ناحية القيمة على مستوى قطاع العقارات المصري، باستحواذها على مساحة 75 ألف متر مربع والسعي للاستفادة من التوقعات الإيجابية للقطاع العقاري بمصر. وكشف المرشاد عن خطة الشركة تطوير هذه الارض من خلال انشاء «كمبوند» سيضم ٨٧ عمارة سكنية بإجمالي عدد ١٠٠٠ شقة سكنية و٤٨٧ فيلا بالإضافة الى مول تجاري متكامل، لافتا الى انه سيتم تسلم كتاب التخصيص نهاية اغسطس القادم لاعتماد الرسومات الهندسية والتصاميم والتعاقد مع إدارة هندسية لإدارة الأعمال الإنشائية لمجموعة «المتطورون للاستثمارات». وأشار المرشاد الى انه تم رفع رأسمال مجموعة المتطورون للاستثمارات العقارية كشركة مساهمة مصرية من ٣٠ مليون جنيه الى ٣٠٠ مليون جنيه وتقديم طلب للاكتتاب العام في مصر لطرح اسهمها في بورصة مصر، لافتا الى انه تم اعتماد تصنيف مجموعة المتطورون للاستثمارات العقارية الدرجة الأولى لأعمال المقاولات العامة والإنشاءات الهندسية وأعمال المطارات والكباري والجسور والسكك الحديدية، لدى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات داخل مصر.