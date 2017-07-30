استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأحد، عند مستوى 0.301 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.354 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.396 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.311 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استمر سعر صرف الدولار بالتراجع على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بالقرب من أدنى مستوياته في 13 شهرا وذلك بعد ظهور تقارير اقتصادية سلبية حول النمو ومعتقدات المستهلكين التي طغت عليها ملاحظات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الأخيرة .