أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل واحد منهم بجائزة الـ 5000 دينار، والفائزون هم: فاضل عباس علي، احمد مبارك الرشيد، عبدالمبين محمد حسين، كولكارني بهاسكار شريباتيراو، عدنان درويش العرادي.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان السحب ربع السنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.