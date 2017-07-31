ناجيا: أي نجاح يحققه البنك يشكل دافعاً قوياً للاستمرار وتحقيق المزيد من النجاحات

تقديرا لإنجازاته المجتمعية، حصد بنك الكويت الدولي مؤخرا «جائزة التميز في مجال المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية لعام 2017»، وذلك خلال مشاركته بفعاليات «مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية لعام 2017»، الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين تحت شعار «التزامات المصارف الإسلامية نحو أصحاب المنفعة»، برعاية وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وحضور ورئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين والسفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية، عدنان أحمد يوسف.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك مدير وحدة الاتصال المؤسسي نواف ناجيا، حيث استطاع الدولي الفوز بهذه الجائزة محققا بجدارة جميع المعايير التي فرضتها الجهة المنظمة والتي شملت المساهمة في المبادرات الخيرية، وأنشطة الشمول المالي، وتعزيز المنافع الاجتماعية عن طريق دمجها بأنشطة البنك، إضافة إلى إصدار تقرير خاص عن المسؤولية الاجتماعية، ووجود أنشطة متنوعة للبنك في مجالات المسؤولية الاجتماعية المختلفة، فضلا عن وجود سياسة واضحة للمسؤولية الاجتماعية من قبل الإدارة العليا للبنك.

يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، عضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي، تعتبر مؤسسة استشارية ومهنية دولية مستقلة، لها فروع واتفاقيات تمثيلية في عدة دول على مستوى العالم، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات، وتعزيزها في القطاع الحكومي والخاص.

وقد تضمن المؤتمر تدشين البرنامج التدريبي الدولي «اخصائي مسؤولية مجتمعية في المصارف الإسلامية»، كما تطرق لعدة محاور خاصة بالمسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، ومنها التجارب والممارسات، المعايير المهنية، مستلزمات النجاح، ودور المسؤولية المجتمعية في تلبية حاجات المجتمع.

وعبر ناجيا بهذه المناسبة عن اعتزازه بفوز الدولي بهذه الجائزة لتضاف إلى مسيرته الزاخرة بالإنجازات في مختلف مجالات العمل المصرفي الإسلامي ومنها دوره المتميز في المسؤولية الاجتماعية، معتبرا أن أي نجاح يحققه البنك يشكل دافعا قويا للاستمرار وتحقيق المزيد من النجاحات وتطوير الأداء.

كما أشار ناجيا إلى أن الدولي نجح طوال مسيرته من أداء ممارسات واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال دعمه المادي والمعنوي للعديد من المبادرات الشبابية، الصحية، الرياضية، الوطنية، الإنسانية، الدينية والثقافة، ما أهله للحصول على عدد من الجوائز المرموقة في هذا الصدد، وأن يكون المثال المتميز لغيره بين المؤسسات المالية الإسلامية.