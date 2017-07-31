مجموعة الإكسسوارات تشمل حلولاً لنقل الدراجات الهوائية وألواح التزلج

أطلقت فولكس واجن الشرق الأوسط مجموعة جديدة من إكسسوارات فولكس واجن الأصلية لتتماشى مع طرازها الأيقوني «غولف»، وتتمتع مجموعة الإكسسوارات الجديدة بمزايا تجعل عملية نقل الأدوات الرياضية سهلة للغاية، بالإضافة إلى أنظمة اتصال ذكية لتوفير سبل الترفيه للركاب خلال رحلاتهم الطويلة.

وأشار عبدالله علي، المدير العام لفولكس واجن الكويت، قائلا: يعد طراز غولف من أحد الأيقونات والأكثر مبيعا في الكويت. ولذلك نسعى دائما لتقديم الابتكارات المناسبة لعملائنا وعلى ذلك نقوم بتقديم مجموعة جديدة من الإكسسوارات المناسبة لمحبي طراز الغولف الجديد لتعزز تجربتهم بكل سهولة وثقة مع توفير مزايا خاصة وأنظمة ترفيه ذكية مصممة خصوصا لهذا الطراز.

وتشمل مجموعة الإكسسوارات الموسعة اختيارات كثيرة تشمل حامل الدراجة الهوائية فوق سقف السيارة. وتم تصميم إطار الحامل وحاجز العجل لإبقاء الدراجة الهوائية في الوضع المثالي وتثبيتها بطريقة سليمة في المكان المخصص لها باستخدام أحزمة مثبتة للعجل وسريعة الربط والفك.

ويتمتع إطار الحامل بطبقة وسادة كبيرة وخفيفة لتساعد على توزيع ضغط وزن الدراجة وحماية إطار الدراجة أيضا.

كما يمكن الاستفادة من حامل الدراجة الهوائية المضغوطة وربط الدراجة إلى الحامل الذي بدوره يكون مثبتا بإحكام باستخدام قضبان تصل لسقف السيارة، ومن الجدير ذكره أنه تم اختبار الحامل المضغوط ضد الاصطدامات داخل المدينة.

ولسائقي طراز الغولف وعشاق الرياضة المائية يمكنهم الآن نقل ألواح التزلج المائية بكل سهولة واختيار الإكسسوار المناسب لاحتياجهم من المجموعة، حيث ان حامل لوج التزلج يسع اللوح بأكمله وينقل القضبان ومستلزمات الشراع للوجهة المطلوبة بسلامة، ويمتاز الحامل بإطار مطاطي لحماية اللوح كما يتمتع أيضا بأجزاء مطاطية وأحزمة الربط بإحكام لضمان سلامة أجزاء اللوح عند نقله. كما تمتاز إكسسوارات فولكس واجن المعلقة بالاستعانة بقضبان متينة لسلامة النقل.

وتشمل مجموعة الإكسسوارات الجديدة وحدات مفيدة للسفر واختيارات مميزة لتوفير سبل الترفيه والراحة خاصة خلال الرحلات طويلة المسافة.

ويمكن أيضا إبقاء الأدوات النقالة والأجهزة اللوحية في متناول اليد لسهولة الاستخدام أثناء الجلوس على المقعد الخلفي في السيارة. ويتم تثبيت القاعدة المرنة بين دعامات مسند الرأس. كما يمكن تركيب وحدات إضافية بكل سهولة.

ويتوافر حامل على مقاس جهاز Apple iPad وجهاز Apple iPad Air وApple iPad mini، بالإضافة إلى جهاز Samsung Galaxy اللوحي بمقاس 10.1 بوصات للاستمتاع بمشاهدة الأفلام والألعاب، وتشمل أيضا الوحدات المتوافرة حامل للأكياس وعلاقة الملابس وطاولة قابلة للطي.

وإلى جانب المجموعة السابقة تتوافر ايضا مقاعد السلامة للأطفال وأغطية المقاعد بألوان متماشية، كما تتوافر إكسسوارات عملية أيضا مثل الصندوق الحافظ للبرودة وصندوق السقف.