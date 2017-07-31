إستراتيجية جديدة لرياضة السيارات ذات تركيز واضح على «التنقل الكهربائي» وفئة «جي تي»

ستشارك بورشه بدءا من العام 2019 في بطولة «فورمولا إي» Formula E مع فريق خاص بها. ونتيجة لذلك، ستنهي الشركة مشاركتها في «بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات» FIA WEC ضمن فئة «أل أم بي1» LMP1 في نهاية موسم 2017.

لكن بورشه ستواصل التركيز على سباقات «جي تي» GT العالمية، وستركز أيضا إستراتيجيتها لرياضة السيارات على استخدام سيارة سباق «911 آر إس آر» ضمن فئة «جي تي» من «بطولة العالم للتحمل» ـ تبرز بسباق «لومان 24 ساعة»، هذا بالإضافة إلى «بطولة آي إم إس إيه ويذرتيك الأميركية للسيارات الرياضية» وغيرها من السباقات الكلاسيكية طويلة المسافة.

واستمدت تلك المقاربة المغايرة لرياضة السيارات من التوجه الذي أرسته الشركة لذاتها وفقا لـ «إستراتيجية بورشه 2025»، والتي ستطور بورشه بموجبها سيارات «جي تي» أصيلة وسيارات رياضية كهربائية بالكامل، مثل «ميشين إي»، وهي أول سيارة بورشه مخصصة للطرقات تندفع بطاقة البطارية بالكامل.

ويقول مايكل شتاينر، عضو مجلس الإدارة التنفيذي المسؤول عن الأبحاث والتطوير لدى شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات: «ان المشاركة في «فورمولا إي» وتحقيق النجاح ضمن هذه الفئة من السباقات هما النتيجتان المنطقيتان لسيارة «ميشين إي»، وإن مساحة الحرية المتنامية التي توفرها هذه البطولة لتطوير تقنياتنا تجعلنا نرغب في المشاركة فيها».

وأضاف: تعمل بورشه على مفاهيم دفع بديلة ومبدعة. وبالنسبة لنا توفر «فورمولا إي» أقصى نطاق تنافسي لدفع عجلة تطوير سيارات متقدمة الأداء في مجالات مثل الفعالية والاستدامة والرفق بالبيئة.

وجدير الذكر أن بورشه بدأت هذا العام خطواتها الأولى لتطوير سيارة سباق «فورمولا إي» الخاصة بها. وفي الوقت عينه، تعزز بورشه التزامها بفئة «جي تي».

وفي هذا السياق، قال شتاينر: «إن تنوع الصانعين وجودة «بطولة العالم للتحمل» و«آي أم إس إيه» دفعا بنا إلى تعزيز التزامنا بسيارة «911 آر إس آر» وتركيز جهودنا على استخدامها. نريد أن نكون في الطليعة، لذلك ينبغي أن تعكس استثماراتنا هذا الطموح».

وبعد أربعة أعوام ناجحة للغاية، حققت الشركة في خلالها ثلاثة انتصارات متتالية في سباق «لومان 24 ساعة»، هذا بالإضافة إلى لقبي بطولة العالم للسائقين والصانعين عامي 2015 و2016، وستغادر بورشه فئة «أل أم بي1»، لكن فريق الشركة الأم من «فايساخ» يريد الدفاع عن لقبي بطولة العالم مرة أخرى هذا العام، والذي ينتهي موسمه في 18 نوفمبر في البحرين.

ويقول فريتز إنزينغر، وهو نائب رئيس «أل أم بي1» وشخصية رئيسية في عودة بورشه إلى قمة رياضة السيارات عام 2014: شكل إنشاء فريق «لومان» جديد بالكامل تحديا عظيما لنا.

لكننا استطعنا خلال الأعوام تطوير فريق محترف وناجح بشكل لا يصدق. تلك المقاربة ستكون القاعدة التي سنرتكز عليها أثناء المضي قدما. وأنا متأكد من أننا سنحافظ على مستوانا الرفيع في «فورمولا إي»، وثقتنا بنفسنا عالية، ونحن متشوقون للانطلاق.