ترجمان: هذا الفوز مستحق بفضل جهود «شمال الخليج» لتطوير خدماتها وأدائها بشكل دائم

في إطار نجاحاتها وإنجازاتها المتواصلة، حصلت «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارت هيونداي وجينيسيس في الكويت، على جائزة للتميز في خدمات ما بعد بيع قطع غيار السيارات خلال العام 2017، وذلك ضمن مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لقطع غيار السيارات الذي تمت فعالياته في سان بطرسبورغ في روسيا من 18 حتى 20 يوليو 2017.

تحت شعار «تطوير السوق»، يهدف هذا المؤتمر السنوي إلى تشجيع ومكافأة أفضل موزعي قطع غيار سيارات هيونداي على أدائهم المميز وجهودهم على مستوى خدمات ما بعد البيع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من وكلاء قطع غيار هيونداي حول العالم، وأبرز موزعي قطع موبيس في الشرق الأوسط، حيث جرت نقاشات وتبادل للأفكار وطروحات عدة تناولت عدة نقاط وشملت وضع السوق والقضايا البيئية، بالإضافة إلى مبادرات مهمة لتطوير السوق. هذا وأتاح هذا المؤتمر أمام المشاركين فرصة زيارة منشأة موبيس في سان بيترسبرغ.

وعن هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي في «شمال الخليج»، رائد ترجمان: إن هذا الفوز مستحق بفضل السياسات التطويرية والجهد المتواصل التي تبذله «شمال الخليج» على مستوى إدارتها وأدائها المرموق وحرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات ما بعد البيع. هذا بالإضافة إلى جودة قطع غيار هيونداي ونفخر بخبرتنا في مجال المبيعات وتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والمعايير العالية ونأمل أن نكون دائما على قدر ثقت وتوقعات عملائنا.

وأضاف: سنبذل جهودنا لتعزيز نمو صناعة قطع الغيار خلال الأعوام القادمة فضلا عن وضع تصورات مستقبلية لتطوير أداء «شمال الخليج» وتثبيت مكانتها الرائدة بين منافساتها، إلى جانب مزاياها الخاصة وتفردها بأعلى معايير الجودة، ما مكنها من تثبيت مكانتها كإحدى الشركات الأكثر نموا في قطاع المركبات التجارية في السوق الكويتي، وواحدة من الوكلاء الأبرز لهيونداي في منطقة الشرق الأوسط.

وبقدر نجاحاتها المستمرة وتميزها الدائم، تطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.