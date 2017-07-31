خصومات حصرية وخاصة في أكثر من 150 محلاً تجارياً في الكويت

أعلن بنك الخليج اليوم عن إطلاق برنامج العروض الجديد مع مكافآت الخليج لحاملي بطاقاته الائتمانية، حيث سيتم إدراج جميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية تلقائيا للاستفادة من هذه الميزة الجديدة.

يقدم برنامج العروض الجديد للعملاء خصومات حصرية وخاصة في أكثر من 150 محلا تجاريا في الكويت كمحلات الملابس الرياضية، السفر والترفيه، الصحة والتجميل وغيرها الكثير.

ويعتبر هذا البرنامج جزءا من برنامج مكافآت الخليج الذي يعد من برامج النقاط الأسرع والأكثر مكافأة في الكويت.

ويتيح البرنامج استبدال النقاط على رحلات سفر مجانية وحجوزات الفنادق، إلى جانب توافر تطبيق «Entertainer» من بنك الخليج، وهو أول تطبيق لتحديد المواقع الجغرافية في الكويت عبر الهاتف النقال، لتتبع العروض الحصرية في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة ولندن.

وللتأكد من عملية استبدال النقاط بشكل صحيح، خصص بنك الخليج صفحة إلكترونية على موقعه الإلكتروني على العنوان التالي: www.e-gulfbank.com/gulfpoints-en، حيث يمكن للعملاء من خلاله متابعة نقاطهم، والتحقق من رصيدهم، واستبدال نقاطهم على الفور مقابل تذاكر سفر أو إقامة في الفنادق، أو الاستفادة من العروض الخاصة التي يتم الإعلان عنها بشكل منتظم.

وبإمكان العملاء الحصول على فرص إضافيه للفوز في سحب نقاط الخليج عند استخدام تطبيق «Entertainer» من بنك الخليج.

ويوفر هذا التطبيق الحصري العروض الفورية على الهاتف النقال والتي يمكن استخدامها في المطاعم، والفنادق، والمنتجعات الصحية إلى جانب عروض الأنشطة المخصصة للأطفال لدى المحلات المشاركة في 89 محلا في الكويت، 156 محلا في لندن، 700 محل في دبي وأبو ظبي و328 فندقا في 25 دولة حول العالم.