الرويح: نضع تجربتنا الزاخرة بالإنجازات أمام الجميع لتكون حافزاً لخدمة المجتمع

أصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» تقريره عن المسؤولية الاجتماعية متناولا جهوده في أهم الأنشـــطة والمبــادرات الاجتــماعية بمخــتلف مجالاتها على خلال العام الماضي، والتي يضطلع بها البنك كونه من أبرز الداعمين للمجتمع في جميع المجالات المتمثلة في الصحة والتعليم والشباب والبيئة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

كما يلقي الضوء على نجاح «بيتك» وترسيخ دوره في المسؤولية الاجتماعية بما يعكس مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبدالله الرويح، ان البنك يساهم بنجاح في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة، ولذلك فإن دوره الاجتماعي يتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ويضع الأولوية للاهتمامات الرئيسية في المجتمع، مشيرا الى ان أنشطة ومبادرات «بيتك» الاجتماعية خلال عام كامل أرست ركائز الريادة والتميز، وقد كانت جهوده محل تقدير جهات عالمية ومحلية مرموقة، حيث نال عدة جوائز تقديرا لدوره البارز والرائد، ومنها جائزة التميز في التوعية المجتمعية، من جمعية العلاقات العامة، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف الرويح في تصريح صحافي، ان «بيتك» دأب على تقديم الدعم والمشاركة لمبادرات تساهم في إرساء قواعد التنمية المجتمعية المستدامة، لاسيما ان أنشطة ومساهمات «بيتك» متنوعة وتشمل الجانبين الاجتماعي والاقتصادي من رعايات ومشاركات في ملتقيات اقتصادية ودعم مبادرات ومشاريع شبابية وغيرها من الأنشطة التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع.

وأشار الى ان التقرير الذي أصدره البنك باللغتين العربية والانجليزية، تضمن أبرز مساهمات «بيتك» في العام الماضي، والتي غطت كل الجوانب التعليمية والصحية والشباب والرياضة والبيئة، الى جانب مشاركاته في المناسبات والفعاليات الوطنية والدينية، مشيرا الى ان «بيتك» يحرص على ان تكون أنشطته في المسؤولية الاجتماعية متوافقة مع استراتيجيته، وموجهة لدعم كل قطاعات وشرائح المجتمع، لافتا الى ان البنك لم يدخر جهدا في دعم الطلبة والخريجين وتقديرهم وتكريمهم من خلال جائزة «بيتك للإبداع»، ومن خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لحديثي التخرج لاطلاعهم بأهمية العمل بالقطاع الخاص والمشاركة في مؤتمرات لتمكين الشباب، والالتزام بتوظيف الشباب الكويتي ورفع كفاءتهم، ودعم مبادري «بيتك» الذين حققوا بطولات عالمية رفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم جمعية الهلال الأحمر، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين موظفي البنك، وتكريم المتميزين ضمن برنامج «انتم فخرنا» الذي أطلقه «بيتك» بهدف تقدير أصحاب الإنجازات بمختلف المجالات على مستوى الكويت لتحفيزهم على المزيد من العطاء والتفوق.

وأكد الرويح التزام «بيتك» بالمسؤولية الاجتماعية وتطويرها، واضعا تجربته الزاخرة بالإنجازات والأنشطة الاجتماعية الشاملة أمام الجميع للاطلاع عليها والاستفادة منها لتكون حافزا لخدمة المجتمع.