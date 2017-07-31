استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي أمس في مستهل تعاملات الأسبوع عند مستوى 301 فلس، كما استقر اليورو عند مستوى 354 فلسا مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 396 فلسا فيما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 311 فلسا بينما بقي الين الياباني عند مستوى فلسين دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استمر سعر صرف الدولار في التراجع على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بالقرب من أدنى مستوياته في 13 شهرا، وذلك بعد ظهور تقارير اقتصادية سلبية حول النمو ومعتقدات المستهلكين التي طغت عليها ملاحظات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخيرة.