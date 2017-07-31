رفعت وزارة الطاقة الإماراتية أسعار المحروقات لشهر أغسطس المقبل بنسب تراوحت بين 1.7% و2%. وأعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي على ألإنترنت أن سعر ليتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 1.89 درهم مقابل 1.86 درهم في يوليو الجاري.

وزاد سعر «بنزين 95» إلى 1.78 درهم مقابل 1.75 درهم، وبلغ سعر «بنزين 91» 1.71 درهم مقابل 1.68 درهم. وارتفع سعر الديزل من 1.84 درهم إلى 1.88 درهم لشهر أغسطس المقبل.

يذكر ان وزارة الطاقة الإماراتية أعلنت في أغسطس 2015 تحرير أسعار الوقود في الدولة، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل، كما شملت سياسة التسعير مراجعة شهرية للأسعار.