راماشاندران: مبنى ركاب جديد خاص بطيران الجزيرة.. في مارس 2018

إستراتيجية التطوير تبدأ بإعادة تصميم الموقع الإلكتروني لتسهل عملية الحجز للعملاء عبدالرحمن خالد

كشفت «طيران الجزيرة»، شركة النقل الجوي الكويتية الرائدة، إقليميا، عن إطلاق شعارها الجديد رسميا إلى جانب تطوير موقعها الإلكتروني (Jazeeraairways.com)، خلال مؤتمر صحافي صباح امس، وذلك استعدادا لإطلاق خدمات مبتكرة ومميزة تلبي احتياجات المسافرين بسهولة وتجعل سفرهم اكثر راحة.

وتمثل العلامة التجارية الجديدة لشركة طيران الجزيرة انتقالا مهما وطفرة نحو الأمام في عامها التشغيلي الثالث عشر، وتعكس تاريخها وإنجازاتها خلال هذه الفترة، والذي امتاز بتفوقها على نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وحصولها على تقييمات وجوائز رفيعة المستوى من المسافرين وخبراء الطيران، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات لعملائها في السنوات القادمة.

وكأول شركة نقل جوي خاصة بالكويت، تواصل «طيران الجزيرة» تنفيذ استراتيجياتها بعيدة المدى، وذلك من خلال تنفيذ جميع المشاريع الجديدة، مع الحفاظ على طابعها الأساسي وتراثها الإقليمي.

وتأتي الهوية الجديدة لـ«طيران الجزيرة» تأكيدا على النهج الثابت في توفير تجربة سفر سهلة ومتكاملة للعملاء، وعروضا وخصومات مميزة على مدار العام.

الشعار الجديد

يمثل الشعار الجديد لشركة طيران الجزيرة لوحة فنية مليئة بالحيوية، تعكس المفهوم الأساسي لروح العلامة التجارية القائمة على اكتشاف الوجهات الجديدة، الانطلاق، الجرأة والتطلع نحو مستقبل أكثر تطورا.

ويتكون الشعار الجديد من اسم الشركة بألوان جريئة تمثل زرقة السماء بدرجاتها المختلفة، أنماط هندسية متناسقة، وشكل الماسة التي ترمز إلى عراقة الشركة وإرثها النابع من شبه الجزيرة العربية. ويحافظ شعار «طيران الجزيرة» الجديد على روح العلامة التجارية بأسلوب معاصر.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة، روهيت راماشاندران: إن «طيران الجزيرة» قطعت شوطا طويلا منذ إنشائها عام 2004، وباتت شريكا أساسيا في قطاع صناعة الطيران، محليا وإقليميا.

وخلال رحلتها الرائعة، تغلبت «طيران الجزيرة» على تحديات عديدة، وأثبتت قوتها في شتى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة.

وأوضح راماشاندران أن هذه الخطوة المتقدمة من طيران الجزيرة تؤكد سعيها المتواصل لتوطيد مكانتها على المستوى الإقليمي، ودخول الأسواق العالمية بطرق مبتكرة.

ولفت إلى أنه تأكيدا على هذه الغاية، أطلقت الشركة موقعها الإلكتروني الجديد، لتوفير الخدمات والمنتجات الجديدة للعملاء أينما كانوا وبكل سهولة.

وأكد راماشاندران ارتباط مسيرة تطور «طيران الجزيرة» في العقد الماضي بإطلاق الخدمات الجديدة كتسلسل طبيعي لتجديد العلامة التجارية التي دخلت عامها الثالث عشر من النمو المتواصل في الكويت والمنطقة، لافتا إلى أن الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين سيعززان تركيز الشركة على عملائها.

من ناحية أخرى، كشف راماشاندران عن اطلاق مبنى ركاب جديد خاص بطيران الجزيرة، وذلك خلال مارس 2018 المقبل، مشيرا الى ان ميزانية الشركة متينة وتهتم بتلبية احتياجات المسافر وأبرزها:

أولا: الموقع الإلكتروني الجديد

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني الجديد للشركة مصمم بأسلوب متطور لتوفير جميع المزايا التي تتيح تجربة تصفح شخصية للعملاء تشمل تسجيل الدخول إلكترونيا والحصول على المساعدة عبر خدمة المحادثة الفورية مع موظفي الخدمة، إلى جانب الأسعار التنافسية ونصائح السفر، وإمكانية الحصول على جداول السفر وحفظ المعلومات الشخصية.

كما يقدم الموقع الإلكتروني العصري ميزة الدخول إلى قاعة «الجزيرة» لدرجة الأعمال، والتمتع بخدمة P&F لإيقاف السيارات لتجربة سفر غير مسبوقة.

وأشار راماشاندران إلى أن القيم الثابتة لشركة طيران الجزيرة، الشغف، التواصل، الرؤية الثاقبة، الابتكار- تجسد روح الانطلاق الجديد، منوها بالدور الكبير لجميع أفراد الشركة في وصولها إلى مكانتها المرموقة والمتفوقة اليوم.

ثانيا: تدشين رحلات جديدة

وتوفر «طيران الجزيرة» خدماتها حاليا إلى أكثر من 16 وجهة، وقامت بالتوسع في الآونة الأخيرة عبر دخول أحد أبرز الأسواق السياحية الشهيرة، وذلك من خلال تدشين رحلاتها الجديدة إلى باكو عاصمة أذربيجان، لتكون إنجازا مهما وبداية جديدة نحو وجهات متنوعة خارج منطقة الشرق الأوسط.

وتساهم الإضافات التي تعتمدها شركة طيران الجزيرة في تعزيز حضور علامتها التجارية، وهذه ليست سوى البداية في إطار مرحلة التطور التي تهدف الشركة من خلالها إلى الوفاء بالتزامها نحو عملائها وضمان تجارب سفر لا تنسى من بداية الرحلة حتى نهايتها.