وصفت وكالة «موديز» إصدار السعودية لصكوك مقومة بالريال للسوق المحلية بقيمة 17 مليار ريال الأسبوع الماضي بـ«الإيجابي» بالنسبة للبنوك المحلية، حيث ستستفيد ربحية البنوك من تحويل جزء من احتياطياتها النقدية إلى هذه السندات الإسلامية ذات العائد المرتفع.

وأشارت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك سيساعد كذلك على معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة، بالنسبة للبنوك الإسلامية كما سيساعد على تطوير سوق الصكوك المحلية من خلال استحداث منحنى للعائد أو yield curve على الصكوك.

قال رئيس مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، فهد السيف، إنه توجد 3 مراحل للاستثمار في الصكوك الحكومية، وفقا لصحيفة محلية وأضاف أن الصكوك الحكومية مهيأة للاستثمار فيها من جميع شرائح المستثمرين حسب وثيقة الشروط والأحكام المنشورة، مبينا أن الوزارة تتبع خطة مرحلية على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل وفقا لصحف محلية.

وأوضح السيف، أنه على المدى القصير، تم البدء بالعمل مع عدد محدود من المستثمرين مثل المصارف المحلية والمؤسسات المالية الحكومية وغيرها، وهم من اكتتبوا في الإصدار الأول للصكوك والتي بلغت 17 مليار ريال.