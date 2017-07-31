أعلنت شركة النوري جروب عن تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الكويتيين في إسبانيا سعيا منها إلى تقديم خدمات شاملة للسياح والمستثمرين الكويتيين في إسبانيا على حد سواء، حيث ساهمت في تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول بأسرع وقت لاسيما لأصحاب العقارات في إسبانيا وذلك من خلال إصدار شهادة التسجيل العقاري NOTA SIMPLE لأكثر من 50 عائلة كويتية تتعامل معها.

هذا، وتركز الشركة على منح تجربة متكاملة عبر تقديم حلول عقارية ووضع برامج تلبي جميع رغباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة النوري جروب خدمات تسويق وإدارة وتطوير العقارات مع تقديم كل الخدمات المتعلقة بالعقار وخدمات استشارية متكاملة للعملاء والمستثمرين، منها التمويل بالتعاون مع أحد البنوك الإسبانية والاستشارات الضريبية والقانونية، وتقييم العقارات وإدارتها وصيانتها وغيرها من الأمور العقارية، إضافة إلى إنهاء كل الإجراءات التي تطلبها الحكومة الإسبانية لتسجيل العقار باسم العميل بداية من اختيار العميل للعقار حتى إصدار الوثيقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة محمد طارق النوري، أن السوق العقاري الإسباني «منظم جدا من حيث القوانين لذلك فإنه يستقطب أنظار المستثمرين والمصطافين الكويتيين، لوجود فرص مجزية، فضلا عن أنه متنوع ويلبي متطلبات الجميع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «اسبانيا وجهة سياحية بامتياز وهي مرغوبة من قبل الكويتيين والمقيمين لمعالمها الحضارية وطبيعتها الخلابة، لذلك وسّعنا نشاطاتنا لتشمل الجانب السياحي نظرا لأهميته».

كما أفاد بأنه تم في العام الماضي 2016 استحداث قسم جديد للشركة هو قسم المقاولات لأعمال الترميم والتطوير والتشطيب والبناء لعقارات الكويتيين وغير الكويتيين في ملقا/ ماربيا.

يذكر أن شركة النوري جروب بدأت العمل في سوق العقار الإسباني في العام 2014 كشركة طامحة لتسويق وتطوير وادارة المشاريع العقارية الإسبانية في الكويت والخليج العربي وذلك عن طريق تأسيس وتقوية العلاقات مع المكاتب والمطورين العقاريين، ووسعت نشاطها إلى مجال التأجير خلال موسم الصيف السياحي مؤخرا.