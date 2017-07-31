سجلت شركة كامكو للاستثمار صافي ربح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، بلغ 375.3 ألف دينار، بربحية سهم بلغت 1.58 فلس للسهم الواحد. في حين بلغت الإيرادات 4.7 ملايين دينار بزيادة نسبتها 18% مقارنة بـ 3.9 ملايين دينار لنفس الفترة من عام 2016.

وذكرت الشركة في بيان لها حول النتائج المالية للنصف الأول من العام 2017، ان حجم الأصول المدارة بلغ ما قيمته 3.2 مليارات دينار، حيث تمكنت الشركة خلال الفترة الماضية من استقطاب مبالغ جديدة إلى الصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه، إن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لدعم الأداء التشغيلي، واقتناص الفرص الاستثمارية المدرة للدخل بما يعود بالنفع على المساهمين والمستثمرين، الأمر الذي ينعكس على أداء صناديق الاستثمار.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أضاف صرخوه «حقق صندوق كامكو الاستثماري نموا بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام، مما أهله للتربع في المركز الأول محليا من حيث الأداء منذ بداية العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى السياسة التي ينتهجها فريق عمل الشركة المتمرس في إدارة الصندوق.

كما تمكن صندوق كامكو العقاري للعوائد الذي يستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من توزيع 20 سنتا أميركيا للوحدة خلال النصف الأول من العام الجاري».

وتمكنت الشركة خلال النصف الأول من هذا العام من إتمام الاستحواذ على أكبر مستودع من حيث المساحة مؤجر لصالح شركة أمازون للخدمات المحدودة في المملكة المتحدة، بقيمة إجمالية بلغت 61 مليون جنيه استرليني تقريبا.

وأضاف أن الشركة أتمت صفقة استحواذ شركة القرين لصناعة البتروكيماويات على 20.5% من أسهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو بنجاح باعتبارها مديرا للاستحواذ، فضلا عن القيام بدور مدير الإصدار للصكوك الدائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لبنك وربة بمبلغ 250 مليون دولار أميركي.