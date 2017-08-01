مجموعة واسعة من منتجات الزيوت التخليقية 100% والمصممة خصيصاً لسيارات السباق

«موتول» تقدّم منتجات عديدة منها سوائل التبريد والفرامل وزيوت ناقل الحركة

طلال بارا

نظمت شركة الساير الهندسية، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، في فندق جميرا شاطئ المسيلة حفل اطلاق زيوت «موتول» الفرنسية في الكويت.



حضر الحفل مجلس إدارة مجموعة الساير، ووفد من الإدارة وفريق قسم الاطارات والزيوت والاصباغ ومعدات الكراج، بالاضافة الى ممثلين عن الادارة العليا لموتول فرنسا، وعدد من كبار التجار بالكويت، وأعضاء مميزين من الصحافة والاعلام.



وبهذه المناسبة، صرح بدر مساعد الساير مدير أعمال مجموعة الساير القابضة بالقول: تتمحور جميع جهودنا في مجموعة الساير على تقديم افضل المنتجات ذات الجودة العالية معززة بأفضل خدمات ما بعد البيع لعملائنا، وبانضمام زيوت موتول الفرنسية اليوم لمجموعتنا، تحقق الساير انجازا جديدا في سجل نجاحاتها المتميزة لتصبح موزع معتمد لزيوت موتول في الكويت.



وسوف نستمر في العمل لضمان تقديم أفضل المراكز والخدمات لعملائنا بالتعاون مع فريق موتول.



وتعتبر موتول احدى علامات الزيوت الرائدة عالميا والتي حازت تقديرا كبيرا حول العالم لأدائها العالي وجودتها الرائعة.



وتطورت العلامة التجارية «موتول» عبر السنوات لتصبح واحدة من العلامات الرائدة عالميا المتخصصة في صناعة وانتاج وتوزيع زيوت المحركات عالية التقنية، وهي اول مصنع للزيوت يستخدم تكنولوجيا ايستر «Ester» لتصنيع زيوت سيارات تخليقية 100% من خلال الاستفادة من ابتكار تم اختراعه بداية لصناعة الطائرات.



ويتم تصنيع زيوت موتول بتقنية وحرفية عالية منذ اللحظة الأولى حين يتم صب المكونات المعقدة في آلة الصب وخلطها ومعالجتها بأداة تحكم متطورة ثم تعبئة المحرك بأفضل زيت موتول.



وتتطلع «موتول» للحصول على مكان مميز في صناعة السيارات والصناعات الميكانيكية وهي مدعومة بتكنولوجيا متقدمة، فهي تصمم وتقدم لعملائها وشركائها منتجات وحلول تلبي توقعاتهم بالكامل.



من جانبه، قال أوليفر مونتانجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة موتول: نحن سعداء لتواجدنا هنا اليوم لنشهد حفل اطلاق زيوت موتول في الكويت بالتعاون مجموعة الساير.



وأضاف: ان نجاح علامة موتول مبني على 6 قيم أساسية وهي الامتياز، التخصص، الشغف، الاصالة، الاخوة والبراعة بالاضافة الى تراثها العائد الى 160 عاما وحضورها عالميا في 160 دولة.



وتحدث جوردي بيرو، مدير تسويق موتول قائلا: تعد موتول احدى العلامات العالمية الرائدة في زيوت السيارات عالية التقنية، بالإضافة الى كونها المورد الرسمي للعديد من فرق السباقات ومصنعين السيارات مثل قسم تطوير سباقات تويوتا TRD، وغيرها من مصنعي السيارات الأوروبية الذين تتعاون معهم لتقدم المزيد من التطور التكنولوجي.



وكخبير في الزيوت الصناعية، قامت موتول بالشراكة مع العديد من أفضل المصنعين والفرق الرياضية لتطور التكنولوجيا الخاصة بها في مجال الرياضات الميكانيكية، سباقات السيارات والدراجات النارية.



ونجد موتول حاضرة كمورد رسمي للفرق في العديد من المنافسات العالمية مثل: MotoGP، Road racing، Trial، Enduro، Endurance، Superbike، Supercross، Rallycross، World Rally Championship، FIA GT، Le Mans 24 Hours، Spa 24 Hours، Le Mans Series، rally raid، Paris-Dakar، F3، وغيرها.



من جانبه، قال بينغت شولتز رئيس العمليات في مجموعة الساير القابضة: مرة أخرى اود ان أؤكد لكم دعمنا والتزامنا بتقديم افضل الخدمات في جميع الأوقات لكل عملائنا.



نحن على ثقة بأن هذه الشراكة الجديدة بين مجموعة الساير وموتول كمصنع رائد عالميا لمنتجات زيوت السيارات المتطورة قادرة على كسب قلوب عملائنا بالكويت بتميز أدائها وتشكيلة منتجاتها التي تلبي جميع احتياجات العملاء.



وأضاف: سوف تتوافر زيوت موتول للعملاء عن طريق شبكة الساير الهندسية الواسعة التي تتألف من خمس مراكز للاطارات والزيوت والاصباغ بالإضافة الى الموزعين المعتمدين، والجمعيات التعاونية، ومراكز تصليح السيارات في جميع ارجاء الكويت.

زيوت رائدة تكنولوجياً 8100

زيت تخليقي 100% مصمـــــم خصيصا لاستهلاك اقتصادي في الوقود ولتوفير أقصى درجات الحماية، وهو مناسب لاحدث أجيال محركات الغازولين والديزل EURO4، EURO5 وEURO6، ومطابق لمحولات الكاتاليك ومرشحات جزيئات الديزل.