أعلنت بورصة الكويت أمس أنه سيتم إيقاف 10 شركات عن التداول بالبورصة اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) 1 أغسطس 2017، لعدم قيام تلك الشركات بعقد عموميتها السنوية.

وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الرسمي أن الشركات العشر هي: المدار للتمويل والاستثمار، والثمار الدولية القابضة، ورمال الكويت العقارية، والمعادن والصناعات التحويلية، والكويتية لصناعة وتجارة الجبس، ومركز سلطان للمواد الغذائية، وشرف للتجارة والمقاولات، وحيات للاتصالات، وياكو الطبية، ودار الثريا العقارية.

كما أفادت البورصة في البيان بأن هناك 3 شركات من الـ 10 المشار إليها موقوفة أساسا عن التداول وهي: الكويتية للجبس، ومركز سلطان، ومشرف للتجارة والمقاولات.