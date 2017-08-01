%400 زيادة برسوم تأمين السيارات العام المقبل

مضى عليها 55 عاماً ولا تتواكب مع التعويضات الهائلة التي تفرض عليها

الزيادة لتغطية الخسائر التشغيلية لشركات التأمين

%30 تراجعاً سنوياً بأرباح شركات التأمين سنوياً في 2016

محمود فاروق

كشفت مصادر حكومية لـ«الأنباء» عن تحرك شركات تأمين كويتية باتجاه الحصول على موافقات رسمية بشأن رفع قيمة تأمين السيارات ضد الغير من عشرين إلى 100 دينار بنسبة 400% لتضاعف قيمة التأمين 5 أضعاف عما هي عليه الآن، علما أن الرسوم الحالية مضى عليها اكثر من 55 عاما أي منذ صدور القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن الشركات ووكلاء التأمين.

وقالت المصادر ان اتجاه شركات التامين برفع رسومها جاء بعد انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة تجاوزت 40% بنهاية العام الماضي بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصاريف الاكتتاب والمصاريف الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 60 % خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة بحسب بيانات اتحاد التأمين الكويتي.

كانت شركتان من بين 7 شركات تأمين مدرجة بالبورصة الكويتية قد اعلنت عن نتائج النصف الاول من العام الحالي والتي اظهرت تراجعا في ارباحها وهي مجموعة الخليج للتأمين التي انخفضت أرباحها بنهاية يونيو بنسبة 22% لتصل الى 7.13 ملايين دينار مقارنة بارباح بلغت 5.6 ملايين دينار بالنصف الاول من العام الماضي.

كذلك اعلنت شركة وثاق للتأمين عن تراجع بنسبة 67% في ارباحها التي وصلت الى 170 ألف دينار مقارنة بارباح 520 الف دينار بالنصف الاول من العام الماضي.

وحققت شركات قطاع التأمين ارباحا صافية العام الماضي بقيمة 24.6 مليون دينار متراجعة 30% سنويا مقارنة بـ 35 مليون دينار ارباحها العام قبل الماضي.

ويوجد في السوق الكويتي 4 شركات تأمين تسيطر على 65% من اقساط السوق، وتحقق ارباحا تشغيلية، بينما تتنافس الشركات المتبقية 28 شركة على 35% من حجم الاقساط في السوق، ما خلق منافسة سلبية بين هذه الشركات ودفعها الى اتباع سياسة حرق الاسعار، للحصول على حصة من اقساط السوق، الامر الذي دفع سوق التأمين إلى تحقيق المزيد من الخسائر خلال الآونة الاخيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن معظم شركات التأمين بالفعل تعكف حاليا على مراجعة أسعار برامج التأمين لديها التي تطرحها في السوق للحصول على الموافقات الرسمية بشأنها، ولا سيما تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية تجاه الغير في محاولة منها لتحقيق التوازن بين أقساط التأمين المكتسبة ومطالبات التأمين المتكبدة، وبما يسمح بإعادة معدل الخسارة في تأمين المركبات إلى وضعه الطبيعي.

تحتل الكويت المراكز الاولى في عمليات بيع وشراء السيارات محليا، فبحسب دراسة للإدارة العامة للمرور هناك نحو 1.7 مليون سيارة في الكويت بمختلف انواعها سيارات خاصة ونقل وشحن، ويبلغ عدد السيارات المباعة بنهاية العام الماضي 51580 سيارة.



الجدير بالذكر ان فضل أنواع التأمين للسيارات بحسب تقارير حديثة صادرة عن كبرى شركات التامين العالمية هي التي تضم البنود التالية: لا يتحمل المؤمن له اي مبالغ عند وقوع حادث لسيارته ولا يدفع رسوم فتح ملف، لا يتحمل المؤمن له اي نسبة استهلاك على قيمة قطع الغيار، وفي حال وقوع حادث مجهول تتحمل شركة التأمين جميع تكاليف الإصلاح، وعدم حق الرجوع، والتصليح بالوكالة، وتوفير سيارة بديلة خلال فترة اصلاح السيارة، والمساعدة اثناء السفر، والمساعدة على الطريق.