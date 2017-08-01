نصف شركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة انطلقت بعد 2012

حلت الكويت في المركز الثاني بين الدول الخليجية في نمو شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بـ 6 شركات ناشئة في ذلك القطاع خلال العام 2016 من اصل 45 شركة ناشئة في الوقت ذاته في دول مجلس التعاون الخليجي والذي احتلت الامارات فيه الصدارة مسيطرة على العدد الاكبر 30 شركة بينما احتلت السعودية المركز الثالث بـ 6 شركات ايضا متساوية في ذلك مع الكويت.

وبعدد شركة واحدة لكل دولة جاءت دول الخليج الثلاث الأخرى عمان والبحرين وقطر في المركز الثلاثة الاخيرة وذلك حسب تقرير «تكنومالية» الصادر عن مؤسسة ومضة للأبحاث.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حلت الكويت في المركز السادس حيث تصدرت الامارات القائمة تلتها مصر والاردن ولبنان والمغرب ثم الكويت.

وتستضيف 4 دول من أصل 12 دولة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 73% من جميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمثل هذه الدول الأربع المراكز المحتملة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس التركيز على هذه المراكز الأربعة حقيقة أن هذه المناطق تمتلك البيئات الحاضنة الأكثر تقدما للشركات الناشئة، والتي نمت بشكل كبير بفضل الدعم الحكومي، وانخراط القطاع الخاص، ومستوى الثقافة الجيد.

ولا تزال البيئة الحاضنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة مستحدثة مقارنة بما يجري عالميا حيث بدأ تسريع إنشاء التكنولوجيا المالية في عام 2010.

ولكن واقعيا فان نصف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة انطلقت بعد عام 2012.



وبالرغم من أن معظم الشركات الناشئة في المنطقة ما زالت في مراحلها الأولى، فانه من المتوقع أن يشهد القطاع الدفعة الثانية من الشركات القابلة للتوسع في الفترة 2018 ـ 2020.