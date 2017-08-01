يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» صالح السلمي ان خسائر الشركة بلغت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ما قيمتها 2.69 مليون دينار، اي 4 فلوس مقابل ارباح بلغت قيمتها 1.21 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من العام 2015 وذلك في حديثه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس، حيث اوضح ان الشركة قامت بإعادة هيكلة احد القروض المحلية والبالغة قيمته 24 مليون دينار.

وفيما يخص خطط الشركة المستقبلية، ذكر السلمي انه خلال سبتمبر 2015 أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تأهيل شركة الاستشارات المالية الدولية ضمن تحالف «KCCECC» لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة موقع كبد.

وأفاد بأن قيمة المشروع تبلغ 1.4 مليار دولار ويقع في منطقة كبد على بعد 25 كيلومترا من مدينة الكويت، وتقدر مساحته الإجمالية بنحو 500 ألف متر مربع، ويهدف هذا المشروع الى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص استنزاف وهدر الأراضي في المرادم، بالإضافة الى توفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها جهات الدولة.

وأوضح ان الشركة تأهلت ايضا بالتحالف مع مجموعة ألمانية لمشروع توسعة محطة الصرف الصحي في ام الهيمان ويهدف هذا المشروع الى انشاء نظام معالجة مياه الصرف الصحي بسعة مبدئية قدرها 500 ألف متر مكعب يوميا، مع امكانية توسيع الطاقة الاستيعابية بمقدار 200 الف متر مكعب يوميا.



وعن اداء الشركات التابعة والزميلة اوضح السلمي ان الشركة الاولى للتأمين التكافلي واصل مسيرتها على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في الكويت مرتكزة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الادارة التنفيذية بكل اركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الادارة.