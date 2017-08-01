يوسف لازم

وافقت الجمعية العمومية لشركة أجيال العقارية التي انعقدت أمس على البنود الواردة في جدول الاعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن طريق اسهم منحة بنسبة 5%.

قال رئيس مجلس ادارة شركة اجيال العقارية الترفيهية علي الصباح لقد كان العام 2016 امتداد للأداء المالي والتشغيلي المتميز على مستوى شركة اجيال العقارية الترفيهية، فقد استمرت الشركة في عملها على اعادة هيكلة الأصول والمطلوبات للحصول على افضل العوائد الممكنة مما ساهم في مضاعفة ربحية الشركة.

وأضاف الصباح خلال اجتماع الجمعية العمومية ان الشركة حافظت خلال العام الماضي على العوائد الإيجارية المتمثلة في مجمع اجيال التجاري الترفيهي والذي يعتبر من المجمعات الرائدة والمميزة في منطقة الفحيحيل، وقد بلغت نسبة إشغاله 99% من المساحات التأجيرية، ما يدل على تميز المجمع، كما ارتفعت الايرادات من الشركة الزميلة والمتمثلة في شركة الحمراء العقارية حيث استمر نمو اداء الشركة الحمراء العقارية من خلال ارتفاع نسب اشغال المركز التجاري وبرج الاعمال.