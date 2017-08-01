حققت مجموعة أسس ربحا صافيا عن فترة النصف الأول من عام 2017 بواقع 521 ألف دينار بانخفاض بلغت نسبته 89% .

وعلق أسامة الجارالله رئيس مجلس إدارة المجموعة بأن أرباح الفترة الحالية نتجت من عمليات مستمرة شاملة لبعض الخسائر من عمليات متوقفة.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي اتضح أن أرباح العمليات المتوقفة كانت بواقع 11.6 مليون دينار والخسائر من العمليات المستمرة كانت 6.75 ملايين دينار، علما بأن الربح الاستثنائي خلال النصف الأول من العام الماضي جاء بشكل رئيسي من بيع شركات تابعة.

كذلك ذكر الرئيس التنفيذي خالد النوري أن القيمة الدفترية للسهم كما في 30 يونيو 2017 بلغت 122.5 فلسا للسهم، بالمقارنة مع 30 يونيو 2016، حيث بلغت 119.4 فلسا للسهم، أي بفارق قدره 3.1 فلوس للسهم أعلى من فترة المقارنة، وذلك بما نسبته 2.6%، كما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2017 مبلغ 5.2 فلوس للسهم إجمالا، بالمقارنة مع فترة الستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2016، حيث بلغت الربحية 48.6 فلسا للسهم إجمالا وذلك حسب البيان الصحافي للشركة أمس.