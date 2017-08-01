التوسع خليجياً مخطط له خلال النصف الأول من 2018

60 مصبغة مشاركة في التطبيق تغطي جميع مناطق الكويت جغرافياً

نعتمد إستراتيجية تحليل البيانات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمة متميزة

حوار: عبدالرحمن خالد

«جست كلين» او «مصبغتي» سابقا.. فكرة جديدة دخلت عالم التطبيقات الالكترونية على الموبايلات الذكية بدأها الاخوان نوري وعذبي العنزي اللذين قررا التخلي عن وظائفهما في القطاعين النفطي والبنكي والدخول الى عالم «البزنس» الحديث.



وفي مقابلتهما مع «الأنباء» أكد الاخوان ان فكرة البزنس بدأت باكتشافهم وجود حاجة ماسة للمستهلك لخدمات المصابغ من غسيل وكي وتوصيل الملابس وتحويل العملاء من التجارة التقليدية إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية عبر استخدام الهواتف الذكية، وان القيمة المضافة للتطبيق لا تكمن فقط في مجرد التواصل مع المصابغ، وانما تمتد الى استخدام بيانات العملاء للتعريف بمزايا التطبيق والعروض وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى القيام بدراسة سلوك العملاء وتوقعاتهم والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.



وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

حدثنا عن بداية انطلاق «مصبغتي»؟



٭ انطلق تطبيق مصبغتي في بدايات العام 2016 وبناء على الفكرة التي تكونت خلال صيف العام 2015 مع أخي نوري العنزي.



كيف بدأت الفكرة؟ ولماذا؟



٭ بدأت الفكرة بناء على دراسة السوق، للبحث عن مشروع جديد ومتميز عن باقي الأفكار والمشاريع.



وقد لمسنا حاجة المستهلك إلى خدمات المصابغ من غسيل وكي وتوصيل الملابس وتحويل العملاء من التجارة التقليدية سواء عن طريق طلب المصبغة عن طريق الهاتف أو القيام بتوصيل الملابس للمصبغة والعودة لتسلمهم مرة أخرى إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية عن طريق استخدام الهواتف الذكية.



وهذا لتسهيل عملية التسلم والتوصيل بأسرع وقت لتلبية حاجة العملاء اليومية والمستمرة وإمكانية الدفع باستخدام الـ«كي نت».



ما الآلية المستخدمة لجعل الزبائن يتواصلون معكم؟ وكيف تتم؟



٭ يقوم المستخدم بتحديد منطقة السكن، ثم يقوم العميل باختيار الوقت المناسب له من بين الساعات المحددة في التطبيق وبعدها يتم اختيار المصبغة والخدمة المراد استخدامها ونوعية الخدمة إذا كانت عادية في خلال الـ ٢٤ ساعة أو الخدمة المستعجلة.



بعدها يتم استقبال الطلب بالمصبغة ويتمكن العميل من متابعة الطلب خلال مراحل الخدمة حتى التوصيل وتسلم الملابس والقدرة على الدفع بعدة طرق مثل الاشتراكات والدفع الالكتروني أو الدفع النقدي.



كم عدد المصابغ المشاركين معكم؟ وكم تتوقعون الزيادة السنوية لتلك المصابغ؟



٭ وصل عدد المصابغ المشاركة فوق 60 مصبغة من أكبر وأشهر المصابغ، والأهم أنها تغطي جميع مناطق الكويت، أما عن توقعات الزيادة السنوية في عدد المصابغ المشتركة، فنحن لدينا معدل شهري بحيث يتوازن عدد المصابغ المضافة حديثا مع عدد المستخدمين وتلبية توقعاتهم من حيث مستوى الخدمة وساعات العمل ومناطق التغطية.



وهنا أود أن أشير الى أنه حسب الدراسات فإن هناك تزايدا في أعداد المصابغ وطلب العملاء على الخدمات بشكل مستمر، وان سوق الكويت من الأسواق الواعدة في هذا المجال.



لديكم بالطبع بيانات كبيرة للعملاء الذين قاموا بتحميل التطبيق، كيف تستفيدون من تلك البيانات؟



٭ بموجب اتفاقية المستخدم، هذه البيانات سرية ويجب الحفاظ عليها ولكننا نقوم باستخدامها مع كل عميل للتعريف بمزايا التطبيق والعروض وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى قيامنا بدراسة سلوك العملاء وتوقعاتهم والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.



ما استفادة «جست كلين مصبغتي» من مشاركة المصابغ في التطبيق؟



٭ الاستفادة الحقيقية تكمن في تحقيق التوازن الدائم بين مصلحة جميع الأطراف وهم المصابغ والعميل وجست كلين، وهنا نود أن نشير إلى أننا نعتبر المصابغ شركاء في التطبيق، ومن هنا فعلينا تنويع المصابغ المشتركة لإعطاء العميل اختيارات أكبر لخلق بيئة تنافسية ومحاولة الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعميل.



ما المعوقات التي واجهتكم في تأسيس مشروعك؟



٭ في البداية كانت أهم المشاكل هي كيف يتم إقناع المصابغ بالاشتراك في التطبيق ومن ثم تدريب العاملين بالمصابغ على التطبيق وكيفية تسلم وقبول الطلب بجميع مراحله، يأتي بعدها كيف سيتم الاستحواذ على العميل وإقناعه باستخدام التطبيق، وما المزايا والحافز لتحويل العملاء لاستخدام التطبيق.



هل استخدمتم وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للتطبيق؟



٭ من المتعارف عليه أهمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها لعرض وتوصيل أي فكرة لأكبر قاعدة من العملاء والتعرف على ردود الأفعال وانطباعات القاعدة الواسعة من المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي.



كيف تقيم أسعار كي الملابس أو غسيلها؟ هل هي محددة الى شريحة معينة أم متناسبة مع كل الشرائح؟



٭ بتنويع وزيادة عدد المصابغ المشتركة، فإننا نخلق البيئة التنافسية للحصول على أسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع، بحيث تعادل وتساوي نفس الأسعار المعلن عنها لدى كل مصبغة.



ما رأس المال الذي بدأت به المشروع؟ وكم حجم الصفقة؟ وما نسبة الاستحواذ من قبل فيث كابيتال؟



٭ من المؤكد أنه تم توفير رأس المال اللازم للبدء بالمشروع، وقد تم إبرام اتفاقية الصفقة مع شركة فيث كابيتال حسب الموازنة التقديرية للتكلفة التشغيلية اللازمة للتطوير سواء في مجال التطبيق نفسه أو توظيف الموارد البشرية اللازمة للعمل معا على تحقيق النمو الأسرع والتوسع في المنطقة.



ماذا أضافت فيث كابيتال لكم؟



٭ في الحقيقة كان الأهم بالنسبة لنا هو الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى فيث كابيتال وخاصة الرؤية المستقبلية للتوسع سواء كان داخل الكويت أو خارجها، بالإضافة إلى توفير رأس المال اللازم لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المتفق عليها في الموازنة التقديرية للشركة.



ما خططكم المستقبلية؟



٭ حسب الخطة المتفق عليها سوف نقوم بالتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2018.



وحاليا تم تغيير اسم التطبيق من «مصبغتي» إلى «جست كلين» كخطوة أولى نحو التجهيز للتوسع في السوق الخليجي تزامنا مع إصدار تحديثات متلاحقة على التطبيق الحالي لبناء قاعدة ثابتة وركيزة قوية تمكننا من الانطلاق إلى أسواق دول الخليج وأعتقد أننا سنبدأ بدولة الإمارات ومملكة البحرين.



ما عدد فريق العمل؟ وماذا يفعلون تحديدا؟



٭ حــــاليـا يتخــطـــى فريق العمل الـ 20 موظفا ويمتلكون تخصصات مختـلفـة وخبرات متعددة ومـــــن المتــوقع الوصول إلى عدد ٣٠ موظفا بنهاية العام الحالي.



كم حجم التعامل الشهري من خلال التطبيق؟



٭ تجاوزت التعـاملات الشهــريــــة الآلاف مـــع تحــقـيــق معــــدلات نمو شهرية متسارعة ونـــــأمل مضاعفة حـــجــــم التعاملات سنويا.



سوق التطبيقات الالكترونية في الكويت ينمو بشكل سريع، أين ترون انفسكم بعد 5 سنوات؟



٭ سنبذل كل الجهد والوقت الممكن ونسعى للارتقاء بالأهداف لنكون واحدا من الشركات الكبرى العاملة بالتجارة الإلكترونية في هذا المجال في الكويت ودول الخليج.



وعلينا السعي والعمل والاجتهاد.