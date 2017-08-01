تزامنا مع موسم الصيف والسفر والعطلات لعام 2017، يذكّر البنك الأهلي المتحد عملاءه بالاستفادة من العروض الاستثنائية التي يقدمها برنامج خصومات اللآلئ الفورية الذي يشتمل على مجموعة متميزة من الخصومات الفورية القيمة التي تغطي مختلف المجالات الشرائية، وتتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وانطلاقا من حرصه على توفير كل الخدمات والمنتجات التي ترضي عملاءه وتمنحهم المزيد من الخيارات لدى التسوق، يقدم البنك الأهلي المتحد، برنامج مكافآت السفر الناجح الذي يمنح العملاء فرصة الحصول على 3 نقاط لآلئ مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه في أي محل من المحلات التجارية المشاركة في البرنامج حول العالم ويتم تحويل هذه النقاط إلى أميال جوية والمطالبة بها لدى أي من شركات الطيران الرائدة الثلاث: الخطوط الجوية الكويتية، والخطوط الجوية القطرية، وطيران الخليج.

وأشار البنك الى انه كلما زاد استخدام البطاقات لدى التسوق، زادت النقاط التي يحصل عليها العملاء، حيث يمكن تحويل نقاط اللآلئ إلى أميال جوية للحصول على رحلات جوية مجانية على متن الخطوط الجوية المذكورة، والحصول على درجات سفر أعلى، والإقامة في الفنادق الأفضل، فضلا عن المزايا الإضافية الأخرى التي يقدمها برنامج العضوية في كل شركة من شركات الطيران السابق ذكرها، وفقا للشروط والأحكام.

بالإضافة الى ذلك، بين الأهلي المتحد ان عملاء البنك على موعد خلال موسم صيف 2017، وعلى مدار العام مع خصومات متنوعة على أكثر من 100 ماركة تجارية شهيرة محليا وعالميا، وذلك لدى استخدامهم بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية أو بطاقات الدفع.

وأضاف البنك ان باقة العروض لهذا العام تضم خصومات لا مثيل لها مقدمة حصريا من أشهر الفنادق والمطاعم، والمقاهي، ووكالات السياحة والسفر، والمراكز الطبية، والمستشفيات، وعيادات الأسنان، والصيدليات، كما تشمل خصومات على مراكز الصحة واللياقة، والأزياء، والملابس الرياضية، مواد التجميل، العطور، مواد التجزئة، تأجير السيارات، الخدمات المنزلية.



ما يتناسب مع حرص البنك على تقديم حزمة من المميزات التنافسية لعملاء البنك.

كما يمكن لعملاء البنك الأهلي المتحد الحصول على تغطية تأمين سفر وتأمين صحي مجاني في حالات الطوارئ في أي مكان حول العالم عند شراء التذاكر باستخدام بطاقات «المتحد» الائتمانية.

وتعليقا على عروض صيف 2017 لبرنامج خصومات اللآلئ، قال البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «يعتبر برنامج خصومات اللآلئ الفورية قيمة مضافة حقيقية لمكافأة حاملي بطاقات البنك الأهلي المتحد، حيث تمكنهم من الحصول على خصومات غير مسبوقة ومن دون التقيد بحد أدنى او اقصى للشراء من كبرى الشركات والمحلات التجارية المعروفة في الكويت.