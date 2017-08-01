تلعب «مفاجآت صيف دبي» سنويا دورا فعالا في تنشيط أسواق التجزئة خاصة مع وجود دلائل ومؤشرات اقتصادية إيجابية من الشركاء الاستراتيجيين الذين أكدوا زيادة في نسب المبيعات وأعداد الزوار خلال النصف الأول، وذلك منذ انطلاق فعاليات «مفاجآت صيف دبي» في يوليو الماضي وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وسجل النصف الأول من حدث المفاجآت ازديادا واضحا في المبيعات لدى العديد من منافذ التجزئة المشاركة في عروض المفاجآت هذا العام، حيث شهد مركز ميركاتو نموا بنسبة 20% في أعداد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزيادة في مبيعات المحلات التجارية تراوحت بين 10و15% في الوقت الذي شهد دبي فيستفال سيتي مول 16% زيادة في أعداد الزوار.

وفي الوقت ذاته شهدت محلات مجموعة شركات باريس غاليري المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة متوسط نمو في المبيعات بنسبة 10%، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 16% في المحلات الموجودة في إمارة دبي والمدن المحيطة خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.