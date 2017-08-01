استحوذت شركة «شعاع كابيتال» المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، على حصة 8 %، نحو 14.5 مليون سهم، من أسهم شركة «أموال الدولية للاستثمار».



وأشارت الشركة في بيان لها على «سوق دبي» امس، الى أن شركتها التابعة «الخليج للتمويل» تمتلك حصة تصل إلى نحو 3 % من أسهم شركة «أموال الدولية للاستثمار».

وتعمل شركة «أموال» تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية والتمويل والوساطة، وإدارة المحافظ المالية والعقارية وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والاقتصادية، وتتضمن استثماراتها الرئيسية، حصة تبلغ 51 % في شركة «نور كابيتال ماركيتس» وهي منصة للتداول عبر الإنترنت تتيح للعملاء فرصة الاستثمار في عقود الفروقات (CFDs) والعقود الآجلة والمعادن والعملات.

من جانبه، قال فؤاد طارق خان، مدير عام «شعاع كابيتال»: «يأتي هذا الاستثمار الإستراتيجي ضمن خطط الشركة تجاه التطور

والمساهمة في رفع مستوى قطاع الخدمات المالية المتكاملة في المنطقة.



وتمثل شراكتنا مع «أموال» قيمة مضافة لنا، حيث نتطلع إلى التعاون الوثيق مع إدارة الشركة لتوفير التكامل بين خدماتنا في قطاع أسواق رأس المال و تأمين بوابة إلى منصة التداول الخاصة بـشركة نور كابيتال ماركيتس».