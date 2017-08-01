أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، تحقيق الشركة أرباحا بقيمة 20 ألف دينار في النصف الأول من 2017، مقابل أرباح بنحو 142 ألف دينار لنفس الفترة بالعام الماضي، بانخفاض نسبته 86%.



وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع أرباح الفترة يعود إلى انخفاض مجمل ربح الفترة بقيمة 109 آلاف دينار، وانخفاض صافي ربح المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة بنحو 9.8 آلاف دينار.

كانت أرباح الشركة بالربع الأول من العام الحالي تراجعت 11.6%، لتصل إلى 76 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 86 ألف دينار للفترة ذاتها بعام 2016.