قـــال وزيـر التجـارة والصنــاعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان: ان «التجارة» لديها خطة لتطوير السوق العقاري وعمل الوسطاء، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الاتحاد الجديد وتلقي جميع الاقتراحات بهذا الخصوص.

وبين الروضان خلال اجتماعه مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار ان الوزارة في المراحل النهائية لإصدار تنظيم يختص بالمبيعات العقارية الخارجية التي تتم من خلال المعارض العقارية.

وأثنى الروضان على جهود الاتحاد لتطوير السوق، الأمر الذي يسهم في حفظ حقوق المستفيدين الراغبين في شراء العقارات.

هذا، وتم خلال الاجتماع طرح ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري.



من جانبه، سلط فيصل الشرهان رئيس مجلس ادارة الاتحاد الضوء على بعض العقبات التي تواجه عمل الوسيط العقاري في السوق المحلي، وأبرزها طول فترة إجراءات تجديد الرخصة ودفتر الوسيط، موضحا مدى تأثيرها على السوق بشكل عام.

وذكر الشرهان أن الاتحاد بصدد تقديم رؤية شاملة تتعلق بتطوير السوق إلى الأفضل، حيث ان الوزارة يمكنها الاستفادة من تلك الرؤية عند تقديمها، اذ ان السوق بحاجة إلى اعادة هيكلة بعض القرارات لتطويره وتنظيمه ليواكب الأسواق العالمية.