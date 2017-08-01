البرنامج يتناول أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي والتعامل مع العملاء

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي لعام 2017 والمخصص لطلبة المدارس والكليات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، والذي يأتي تنظيمه في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني وحرصه على دعم الشباب والطلبة، ومنحهم فرصة صقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال برامج تدريبية مكثفة.

يذكر أن مؤسسة لوياك التطوعية تشارك للمرة الأولى في هذا البرنامج عن طريق تقديم دورات تدريبية للطلبة المشاركين تركز على التعريف بالمجتمع المدني وبالمسؤوليات تجاهه ومفهوم العمل التطوعي، كما تقدم حلقات عملية تركز على النشاطات الترفيهية الهادفة التي تعزز روح الفريق والتعاون والتفكير الايجابي والبناء ومراعاة القيم.

ويتضمن برنامج التدريب الصيفي مجموعة من مواد التدريب والدراسة لطلبة المدارس والكليات تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم معايير جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة من خلال المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج.



وتتخلل الدورات جولات ميدانية للطلبة المشاركين بهدف إتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات البنك وفروعه.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الرابعة والاخيرة في 13 أغسطس ويختتم البرنامج دوراته التدريبية في 24 أغسطس 2017.



ويهدف برنامج التدريب الصيفي إلى تعريف الطلبة بطبيعة عمل الإدارات والفروع وآليات وأساليب العمل المصرفي من خلال الجولات الميدانية في البنك.



وينقسم البرنامج إلى أربع دورات، مدة كل واحدة أسبوعان.



وتتوزع على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا.

جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني ينظم هذا البرنامج للعام السادس عشر على التوالي، ويشهد إقبالا متزايدا كل عام، ويهدف إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة إجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما إنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بدعم الشباب في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.