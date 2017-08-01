الناقلة تدعو المسافرين إلى تجربة «أفضل درجة رجال أعمال في العالم» مع خصم يصل إلى 40%

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بالفوز بجائزة «أفضل درجة رجال أعمال في العالم» خلال جوائز سكاي تراكس 2017 بالإعلان عن خصم يصل إلى 40% على تذاكر الدرجة الأولى إلى العديد من الوجهات السياحية الشهيرة على شبكة وجهاتها المتنامية.



ويأتي هذا العرض ضمن الحملة العالمية للخطوط الجوية القطرية تحت مسمى «سافر على متن أفضل درجة رجال أعمال في العالم» التي أطلقتها هذا الأسبوع.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية عددا من الجوائز خلال الحفل المرموق لجوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2017، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض باريس الجوي الشهر الماضي، حيث فازت بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 وجائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

ويتيح هذا العرض الفرصة أمام المسافرين للاستفادة من خصومات خاصة على متن الدرجة الأولى الحائزة عدة جوائز إلى العديد من وجهات السياحة والأعمال عالميا، بما في ذلك الوجهات التي أطلقتها الناقلة القطرية مؤخرا وهي نيس في فرنسا ودبلن في جمهورية إيرلندا وسكوبيه، بالإضافة إلى الوجهات الأخرى على شبكة وجهاتها المتنامية.



وتستمر الخطوط الجوية القطرية بالنمو هذا الصيف بإطلاق رحلاتها إلى كييف في أوكرانيا وبراغ في جمهورية التشيك وصحار في عمان في شهر أغسطس.

وقال إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «إنه لفخر عظيم أن نفوز بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم.



ويسعدنا الاحتفال بهذه الجائزة مع مسافرينا من جميع أنحاء العالم، وندعوهم إلى الاستفادة من هذا العرض الرائع الذي يتيح لهم الفرصة لتجربة خدماتنا الشهيرة».

وابتداء من 31 يوليو وحتى 9 أغسطس، سيحظى المسافرون بخصم يصل إلى 40% على تذاكر الدرجة الأولى، للسفر حتى 31 مارس 2018.



وسوف يحصل الركاب على المزيد من الخصومات عند السفر إلى الوجهات التي أعلنت الخطوط الجوية القطرية عنها مؤخرا، بما في ذلك صحار في عمان، وكييف في أوكرانيا، وبراغ في جمهورية التشيك.

وقدمت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا مقاعد كيو سويت، التجربة الجديدة للسفر على متن درجة رجال الأعمال التي تتيح مرافق وخدمات في درجة رجال الأعمال مشابهة لتلك في الدرجة الأولى لترسي معايير جديدة للسفر على هذه الدرجة.

وتقدم مقاعد كيو سويت لأول مرة أسرة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة.



وتمنح الفواصل والشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معا.



وتقدم هذه الخصائص الجديدة والمبتكرة في كيو سويت أفضل تجربة سفر يمكن تخصيصها حسب رغبات المسافرين على متن درجة رجال الأعمال.

وسوف تقوم الخطوط الجوية القطرية بتوسيع شبكة وجهاتها العالمية خلال العامين 2017 و2018، وذلك بإطلاق رحلاتها إلى كانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلند وريو دي جانيرو في البرازيل وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية وسانتياغو في تشيلي وغيرها.