السحوبات اليومية تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 23 يوليو ـ 27 يوليو 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: عبدالمحسن يوسف الدعيج، هيا حميد العنزي، نجاة علي الملا، عيد مسيار وكر حسين، هشام محمد ياسين ابراهيم، مريم حسين نصار عثمان، خالد محمد حبيب المتروك، نواف فهد مبارك النويف، عيسى محمد نجم محسن، عبدالله عبد الرسول عبدالله الباذر.

وسيجرى السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 الف دينار، أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.