خصومات حصرية تلبي تطلعات العملاء في موسم الصيف

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة عروض الصيف لعملائه تتيح لهم الاستفادة من باقة متنوعة من العروض والخصومات التنافسية من شركات وفنادق ومحلات تجارية عدة، وذلك انطلاقا من حرص «بيتك» على مكافأة عملائه وتلبية طموحاتهم ومنحهم تجربة مصرفية مميزة.

وتشمل العروض جميع برامج عملاء «بيتك» من الرواد، والتميز، وبرنامج «الربان» للرجال، وبرنامج «السندس» للسيدات، بالاضافة الى «بيتي» و«حسابي»، حيث تصل نسبة الخصومات الى 50% عند استخدام بطاقات السحب الالي لدى قائمة كبيرة من أهم وأرقى المحلات التجارية لتناسب جميع الأذواق والإحتياجات والميزانيات في مختلف القطاعات التي تشمل الفنادق، والمطاعم، والملابس، والاكسسوارات، والعيادات والأندية الصحية والالكترونيات والتأمين والاثاث ومتاجر متنوعة أخرى.

وتتوافر تفاصيل هذه الخصومات على موقع «بيتك» الالكتروني kfh.com، الذي يظهر كل عرض ونسبة الخصم الخاصة به، مع المميزات وبرنامج العملاء ومدة صلاحية العرض وغيرها من التفاصيل.



كما تتوافر هذه العروض على نوافذ تسويقية على تطبيق «بيتك اونلاين»، وعلى صفحة البنك على انستغرام.

ويحرص «بيتك» على الاستمرار في مكافأة عملائه وتلبية طموحاتهم ومتطلباتهم لتجربة تسوق أفضل، وفي الوقت ذاته تعزيز أهداف «بيتك» الرامية لزيادة الحصة السوقية للبنك من خلال تعزيز رضا العملاء وتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة مبيعات التجار وتحسين ربحيتهم، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء وتعكس مكانة «بيتك» الرائدة عالميا.