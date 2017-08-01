فرصة لربح تويوتا لاند-كروزر2017 من خلال السحب الذي سيتم إجراؤه في نهاية الحملة

في مطلع شهر يونيو من العام الحالي، أطلق بنك وربة حملة «اصرف اللي في الجيب.. يجيك الجيب» الخاصة بعملائه من حملة البطاقات الائتمانية والتي تتيح لهم الاستفادة القصوى منها عند تسديد قيمة مشترياتهم بواسطتها سواء كانوا داخل الكويت أو أثناء تجوالهم في الخارج، كما تعطيهم الفرصة لربح سيارة تويوتا لاند-كروزر 2017 من خلال السحب الذي سيتم إجراؤه في نهاية الحملة في 31 أغسطس الجاري.

وقبل انتهاء هذه الحملة التسويقية، يستطيع عملاء حساب الصفوة الحصول على فرص لدخول السحب على الجائزة الكبرى بمعدل فرصة واحدة عن كل 100 دينار يسددونها بواسطة بطاقاتهم الائتمانية الذهبية، المسبقة الدفع، البلاتينية والكلاسيكية بالإضافة الى بطاقة فيزا Signature، على أن يكون تاريخ إصدارها يعود الى ما قبل 31 مايو 2017.



وتشمل عروض بنك وربة أيضا لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية، ضمان حصولهم على 1% من قيمة مشترياتهم أيضا.

وساهمت بطاقة فيزا Signature منذ اطلاقها في إضفاء المرونة على التعاملات المصرفية لكبار العملاء ومنهم عملاء حساب الصفوة، سواء في الكويت أو الخارج، كما توفر لهم الحصول على عدد من المزايا أثناء سفرهم ومن ضمنها: تأمين سفر تكافلي عائلي مجاني، خصومات وعروض لدى أرقى المطاعم وأكثر من 900 فندق فاخر في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى عضوية برنامج Lounge Key الذي يمنح دخولا مجانيا لقاعات انتظار كبار العملاء في أكثر من 750 مطارا حول العالم، وغيرها الكثير من المميزات.

هذا، ويود البنك طمأنة عملائه الكرام فيما يتعلق باستخدام بطاقاته خارج الكويت حيث تمتاز جميعها بكونها آمنة ويمكن مراقبة ومتابعة جميع العمليات التي تتم على البطاقات عبر القنوات الالكترونية لبنك وربة.

ويدعو بنك وربة عملاءه لتكثيف استخدام البطاقات المصرفية على اختلافها لتسديد قيمة مشترياتهم أو تنقلاتهم لتزداد بذلك فرصهم في ربح سيارة لاند كروزر.