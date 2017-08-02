قاسم: نستعد لبدء المرحلة الثانية لمشروع أسوفيد المغرب

أعلنت شركة العقارات المتحدة عن أدائها للنصف الأول من عام 2017 نموا في إيراداتها بمعدل 24.5% ليصل الى 40 مليون دينار كويتي عن فترة الاشهر الستة الأولى بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 والتي بلغت 32 مليون دينار كويتي.

وكذلك حققت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2017 إيرادات بمبلغ 19.3 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 16 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من عام 2016.

وسجلت الشركة صافي ربح عن فترة الاشهر الستة الأولى يصل الى 1.4 مليون دينار كويتي عن عام 2017 مقارنة بمبلغ 3 ملايين دينار كويتي عن عام 2016 وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2017 مبلغ 280 ألف دينار كويتي مقابل مبلغ 1.05 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2016،

أرجعت الشركة ذلك الانخفاض بشكل رئيسي الى الانخفاض الذي شهدته إيرادات الفنادق وأرباح تحويلات عملات أجنبية وكذلك ارتفاع التكاليف التمويلية.

وفي معرض تعليقه على النتائج، صرح أحمد قاسم القائم بمهام الرئيس التنفيذي بأن النصف الأول من عام 2017 شهد استكمال تطوير المشاريع الجارية وفقا للمخططات المحددة لكل مشروع والتركيز على أعمال الشركة وميزانيات المشاريع بكفاءة.

وأكمل قاسم: انه وعلى الرغم من ظروف الأسواق المالية والاقتصادية فقد حققت الشركة إنجازات جديدة على صعيد المشاريع حيث تستعد الشركة للمرحلة الثانية من مشروع «أسوفيد» الكائن في المملكة المغربية الشقيقة والذي يحتوي على ملعب للجولف من الفئة الأولى.



يغطي المشروع مساحة تتخطى مليوني متر مربع وجار تطوير فندق من فئة خمس نجوم ومجمع سكني يتضمن الفلل والشقق السكنية الراقية والعديد من الخدمات الأخرى.



كما تواصل الشركة أعمال البناء في مشروع «أفارس» في القاهرة الجديدة في جمهورية مصر العربية والذي يغطي مساحة 108 آلاف متر مربع ويشمل شققا سكنية ومجمعا تجاريا وإداريا.



فضلا عن ذلك، تستعد شركة العقارات المتحدة لتنفيذ وتطوير جزء من مشروع ضاحية حصة المبارك، والذي يعد من أكبر المشاريع الجارية والأول من نوعه في الكويت.