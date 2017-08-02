العتال: نستهدف تنظيف محافظنا التأمينية من الأقساط غير المربحة

أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي «الأولى تكافل» عن تحقيق أرباح للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 بلغت 1.7 مليون دينار بنسبة نمو، 104.6%، وبربحية للسهم بواقع 16 فلسا مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتي حققت بها الشركة أرباحا بلغت 832.9 ألف دينار بواقع 7.8 فلوس للسهم.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال إن «اولى تكافل» حققت نتائج مرضية خلال الربع الثاني من 2017، حيث بلغت الأرباح 753.9 ألف دينار بنسبة ارتفاع وصلت الى 53% مقارنة بالربع الثاني لعام 2016، مشيرا الى ان الإدارة التنفيذية للشركة تسعى الى تعزيز الإيرادات التشغيلية من خلال توسعة أنشطتها التشغيلية والفنية.

وأضاف العتال: «ستستمر الأولى تكافل في اتباع استراتيجيتها القائمة التي وضعها مجلس الإدارة منذ بداية 2017، والتي تتمحور حول تحقيق أفضل نوعية من الأقساط التأمينية دون التركيز على حجمها، وذلك توافقا مع هدفها بتنظيف محافظها التأمينية من الأقساط غير المربحة وخاصة محافظ السيارات، والتي تعتبر نسبة الخسارة فيها عالية، حيث تعمل الإدارة التنفيذية على توسيع أعمالها ببعض المحافظ المربحة والتي من أهمها محافظ التأمينات العامة لانخفاض معدل الخسارة فيها مقارنة بالتأمين الطبي والسيارات الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على النتائج المالية للشركة».

ولفت الى ان سياسة «الأولى تكافل» ستستمر في التركيز على تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في منتجاتها، وذلك لتحقيق رؤيتها ورسالتها وقيمها وإستراتيجيتها القائمة على زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية.



إضافة الى الاستمرار في تعزيز مفهوم التأمين بين الأفراد ونشر الثقافة التأمينية لتصل الى كل أفراد المجتمع ليتم الوصول الى مجتمع مثقف تأمينيا ومدرك لأهمية التأمين بكل تفاصيله.