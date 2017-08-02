مشاريع الطاقة والنقل تتصدر ترسيات الربع الثاني

2.4 مليار دينار قيمة مشاريع تأخر تسلم عطاءاتها

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن وتيرة تنفيذ المشاريع في الكويت هدأت نسبيا في النصف شظالتأخير في مواعيد تسلم العطاءات على المشاريع الضخمة.



وقد تمت ترسية عقود في الربع الثاني من 2017 بقيمة 600 مليون دينار وفق «ميد» للمشاريع، أي نصف المتوسط ربع السنوي للعام 2016، وقد تصدرت مشاريع الطاقة ومشاريع النقل والمواصلات النشاط.

ونتوقع أن تتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع لما تبقى من العام وذلك للمضي بتنفيذ العديد من المشاريع المتأخرة.



ومن المتوقع أن يتم ترسية عقود جديدة بقيمة 3.5 مليارات دينار خلال النصف الثاني من العام 2017.

وجاءت مشاريع الطاقة ومشاريع النقل والمواصلات في المقدمة خلال الربع الثاني من 2017.



إذ أرست وزارة الكهرباء والماء عقدا لأضخم المشاريع من بين دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2017 بقيمة 176 مليون دينار وقد تمت ترسيته لشركة الغانم العالمية.

كما أرست أيضا وزارة الأشغال العامة خلال الربع 3 مشاريع طرق وهي مشروع الطريق الإقليمي الشمالي بقيمة 92.8 مليون دينار، ومشروع تطوير شبكة الطرق بمنطقة جنوب السرة بقيمة 85.2 مليون دينار، ومشروع الطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة بقيمة 84.9 مليون دينار.

وتركز التأخير في تسلم العطاءات في كل من مشاريع البناء والتشييد ومشاريع النقل والمواصلات ومشاريع الطاقة ومشاريع النفط.



إذ تقدر قيمة المشاريع التي كان من المفترض أن تتم ترسيتها في الربع الثاني من 2017 بنحو 2.4 مليار دينار، منها 14 مشروعا في قطاع البناء والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 808 ملايين دينار، و8 في قطاع النقل والمواصلات بقيمة إجمالية تبلغ 850 مليون دينار، و9 في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 456 مليون دينار، و4 في قطاع النفط بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليون دينار.

النقل والمواصلات

تصدر قطاع النقل والمواصلات نشاط المشاريع المرسية في الربع الثاني من 2017 بقيمة إجمالية بلغت 280 مليون دينار ويتوقع أن تتم ترسية المزيد من المشاريع في بقية العام 2017 بقيمة 1.1 مليار دينار.

إذ من المتوقع أن تعلن وزارة الأشغال العامة عن البدء في تسلم العطاءات على 9 مشاريع مختلفة هذا العام، لكل من مشروع الطريق الإقليمي الشمالي ومشروع شبكة طرق مدينة جنوب المطلاع الإسكانية ومشروع الطريق الإقليمي الجنوبي، بالإضافة إلى بعض عمليات التطوير للطرق الموجودة.



فقد كان من المفترض أن تتم ترسية 7 منها بنهاية الربع الثاني من 2017 لولا التأخير الذي طرأ.