العيار: الإجراءات ستعزز الأداء وتزيد الكفاءة

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» امس، عن عملية لإعادة هيكلة العمليات التشغيلية لبنك الخليج المتحد التابع لها، والذي يتخذ من البحرين مقرا رئيسيا له.

وستؤدي إعادة الهيكلة المقــترحــة للعمـــلـيات التشغيلية للبنك الناشط في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى إنشاء كيانين مختلفين هما شركة الخليج المتحد القابضة التي ستمتلك بنك الخليج المتحد الحالي بالكامل، وبنك الخليج المتحد الذي سيعمل كمصرف تقليدي خاضع لسلطات مصرف البحرين المركزي.

ومن المقترح أن يتم إدراج شركة الخليج المتحد القابضة في بورصة البحرين وأن يتم سحب بنك الخليج المتحد من البورصة، وستمتلك شركة الخليج المتحد القابضة البنك بشكل كامل بالإضافة إلى استثمارات البنك الرئيسية الأخرى.

على أن يقتصر عمل البنك في الهيكل النهائي على تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وبالتالي سيحافظ على حصة الملكية في شركة «كامكو للاستثمار» التي تعتبر شركة تابعة للبنك.



وحصلت عملية إعادة الهيكلة هذه على الموافقة المبدئية من مصرف البحرين المركزي وتخضع لموافقة المساهمين والسلطات التنظيمية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة المشاريع فيصل العيار: «تسعى شركة المشاريع في إطار استراتيجيتها إلى تعزيز انسيابية العمليات الأمر الذي ساعد دائما على تعزيز الفعالية عبر المجموعة، وسيسمح تأسيس شركة قابضة مدرجة في بورصة البحرين لبنك الخليج المتحد بالتركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية باعتــبارهـــا النشـــاط الرئيسي له، وفي المقابل ستمتلك الشركة القابضة الاستثمارات الأخرى مثل حصص بنك الخليج المتحد في بنك برقان، وشركة العقارات المتحدة، وشركة تقاعد للادخار والتقاعد وغيرها من الاستثمارات، واننا نرى أن هذه الإجراءات ستلعب دورا في تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة».