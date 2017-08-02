ميرندا: الجوائز تعكس القدرات الفنية والمهنية المعتمدة لدى الشركة

نجحت شركة سايبرماك لأنظمة المعلومات في الحصول على ثلاث جوائز تقديرية خلال مشاركتها في مؤتمر بي ام سي السنوي للشركاء الذي انعقد خلال شهر يونيو الماضي واحتضنته العاصمة الإسبانية مدريد، حيث حصلت سايبرماك خلاله على الجوائز التالية تقديرا لنجاحاتها المتوالية خلال الأعوام الماضية والتي تمثلت في قدرتها على دعم تجربة عملائها في التحول الرقمي من خلال تطبيق حلول بي ام سي في مجالات التشغيل الألي لمراكز البيانات، الأمن المعلوماتي، الامتثال، إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، التشغيل الآلي لجدولة الوظائف، مراقبة وتحسين قدرات البنية التحتية ومراقبة البرامج والتطبيقات، ما أسهم بشكل فاعل في مساعدة العديد من المؤسسات في ترشيد المصروفات بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، حيث جاءت الجوائز على النحو التالي:

الجائزة الأولي: اعتماد سايبرماك شريكا بلاتينيا لتصبح أول شريك بلاتيني بمنطقة الشرق الأوسط لشركة بي ام سي.

الجائزة الثانية: أفضل شريك لشركة بي ام سي لعام 2017 في الشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا.

الجائزة الثالثة: أفضل شريك لشركة بي ام سي في الشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا في تقنيات TrueSight والتي تشمل حلول إدارة ومراقبة البنية التحتية وكفاءة وإداء البرامج والتطبيقات وكذلك التخطيط للطاقات الاستيعابية لموارد تكنولوجيا المعلومات.

وقد صرح كولن ميرندا الرئيس التنفيذي لشركة سايبرماك بأن الحصول على مثل هذه الجوائز يعكس القدرات الفنية والمهنية المؤهلة والمعتمدة التي تمتلكها الشركة، وأضاف انه في إطار التزام سايبرماك تجاه السوق السعودي فقد أنشأت الشركة فرعها في الرياض لجلب 20 عاما من الخبرة في تكنولوجيا بي ام سي الي عملاء بي ام سي في السوق السعودي، كما سعت الشركة لتعزيز تجارب عملاء بي ام سي بالمملكة العربية السعودية من خلال توفير الخبرات الفنية المحلية التي تم تخصيصها لتغطية عمليات الشركة في السوق السعودي لضمان جودة المشاريع.

وقال: «ان رؤية سايبرماك في المملكة العربية السعودية هي تقديم قيمة مضافة للعملاء وضمان أعلى معدلات الرضا وتحقيق أهداف عملاء الشركة».

وجدير بالذكر ان شركة سايبرماك لأنظمة المعلومات هي إحدى الشركات الكويتية والتي تعمل في مجالات التحول الرقمي وتقنية المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا منذ قرابة 20 عاما.