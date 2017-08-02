3 سنوات أقساطاً بسعر الكاش

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة تسويقية لعملائه بالتعاون مع شركة «بنتا» للأثاث، يقدم من خلالها عروضا حصرية عبارة عن 3 سنوات أقساطا بسعر الكاش، وذلك انطلاقا من حرص البنك على تعزيز ريادته في سوق التمويل الاستهلاكي، وسعيا لتقديم افضل المزايا والخصومات لعملائه، وترسيخ دعائم تعاونه مع ابرز شركائه في السوق.

ويستمر العرض حتى منتصف اكتوبر من العام الحالي على جميع منتجات «بنتا» من الأثاث، والمطابخ، والإكسسوارات وغيرها من المنتجات التي تقدمها الشركة.

وتقدم «بنتا» خدمات مميزة لعملاء «بيتك» وذلك بعد افتتاح معرضها الجديد الكائن في منطقة الشويخ الصناعية على الدائري الرابع الذي يتيح للعملاء خيارات واسعة من مختلف انواع الاثاث والمفروشات والسجاد والإضاءة والمطابخ والأواني المنزلية والاكسسوارات ذات المستوى العالي من حيث النوع والكفاءة، ما يمنحهم تجربة تسوق متكاملة تحت سقف واحد، وخدمات عديدة منها خدمة تنسيق أثاث المنزل والتوصيل المجاني وخدمة الدفع قبل الاستلام عند المنزل وغيرها من الخدمات المبتكرة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز خدمات «بيتك» التمويلية وتعميق الصلة مع العميل وإتاحة الخدمات التمويلية لكل الشرائح، كما أنها تأتي ضمن جهوده لتنشيط السوق وزيادة حركة التجار والموردين الذين تربطهم مع «بيتك» علاقات تعاون مشتركة، إضافة إلى ذلك فإنها تعزز مفهوم التعامل بالأقساط الذي يكسب العميل إمكانيات مادية أكبر عند رغبته في شراء أي من احتياجاته المعيشية.

ويقدم «بيتك» ميزات تمويلية فريدة، من أبرزها فترة سماح لاستحقاق القسط الأول تصل إلى 6 أشهر للتمويل الاستهلاكي، حيث يصل التمويل الى 15 ألف دينار مع فترة سداد الأقساط تصل إلى 5 سنوات، وتخضع جميع المعاملات للضوابط الائتمانية الخاصة بـ «بيتك».