الحساب يمنح عملاءه فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017

استضاف بنك الخليج الفائزين الثلاثة في السحب الشهري السابع لحساب red لهذا العام، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2017، حيث كان في استقبالهم فريق من الإدارة العليا لدى البنك والقائمين على حساب red للترحيب بهم وتسليمهم جوائزهم.

وقد تم الإعلان عن الفائزين خلال السحب الذي تم إجراؤه يوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2017، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، حيث أثمر سحب red الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «آبل»، والفائزون هم: منيره فهد طيب «آيفون 7بلس»، منيرة احمد علي البيسيس «آيباد برو»، سارة خلف مسفر الشلاحي «آبل ووتش».

وصمم حساب red من بنك الخليج خصوصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.

ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بالجوائز القيمة التي تشمل أجهزة «أبل» المذكورة سابقا، وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.

ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية.

كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «ادفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني https://kw.edfa3ly.co/GulfBank

كما سيتمكن عملاء red أيضا من تحويل الأموال من أي حساب لدى أي من البنوك المحلية إلى حسابهم في بنك الخليج عبر خاصية جديدة للدفع الإلكتروني e-Pay، والتي تمنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى كل من زين، وOoredoo، وVIVA وكذلك شراء بطاقات iTunes وGoogle Play. وتتوافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهواتف الذكية.