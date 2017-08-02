الهندي: بمشاركة 8 رعاة والمعرض يستهدف البيع بأسعار نهاية العام

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استكمال كل حجوزات الدورة الثانية لمعرض مستلزمات البناء «بيتك» للعام 2017، معلنة بذلك اغلاق باب التسجيل وبدء الاستعدادات لهذا المعرض المزمع اقامته خلال الفترة من 14 الى 18 نوفمبر القادم على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 8 بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات قطاع مواد البناء ومستلزماتها.

وبهذا الشأن، قال مساعد مدير التسويق والمبيعات مدير معرض البناء «بيتك» لدى شركة معرض الكويت الدولي خالد الهندي انه تم استكمال 100% من حجم حجوزات هذا المعرض في الصالة رقم 8 والبالغ مساحتها 7 آلاف متر مربع، حيث تجري الاستعدادات لانطلاق هذا المعرض والذي يشهد تسابقا واسعا من قبل شركات البناء الوطنية الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة ولما وفره من أجواء تسوق مميزة، حيث يشارك فيه حشد من المصانع والمؤسسات والشركات المحلية وكلاء الماركات العالمية ذات العلاقة بمواد البناء ومستلزماتها.

ولفت الهندي الى ان 8 شركات أكدت رعايتها للمعرض يتقدمهم شركة «عربي» كراع ماسي في حين حظي بالرعاية الذهبية شركة هيدروتيك الهندسية، فيما كانت الرعاية الفضية من نصيب كل من شركة بسامكو للأدوات الصحية ومقاولاتها، ولاجين للمعادن، ولامار للمصاعد الكهربائية، بينما حظيت بالرعاية البرونزية كل من شركة المحيط، ومستر بلدر، والانابيب الالمانية.

وأردف قائلا: ان هذا المعرض يعد حدثا مميزا في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته واهميته، حيث يلاقي اقبالا جماهيريا ويحظى بشعبية غير اعتيادية كحدث متميز وفريد من نوعه لدى الكويتيين، مشيرا الى ان تنظيم المعرض يأتي ايمانا من شركة معرض الكويت الدولي بأهمية هذا القطاع وتعميقا وتركيزا للضوء عليه خاصة انه من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، لافتا الى ان معرض البناء «بيتك» يستقطب شركات البناء الوطنية المختلفة والمقاولات، والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال إضافة للمواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته، حيث يشارك في المعرض جهات محلية ما بين راعية ومشاركة تمثل شركات ومؤسسات ومصانع وطنية ذات العلاقة بقطاع البناء والمكاتب الهندسية والمقاولات التي تشارك لتستعرض وتبيع جميع منتجات مواد البناء المتنوعة واكسسواراتها ذات الكفاءة العالية وبتكاليف مناسبة تلبي احتياجات المواطن وبمتناول مستويات ودخول مختلف الشرائح.

واضاف «ان المعرض يستهدف تعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء واكسسواراتها بأسعار خاصة ومميزة، ويتيح بيع البضائع بأسعار نهاية العام التنافسية بشكل مباشر للجمهور، حيث يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم وملاك المجمعات والمولات والمقاولين وأصحاب شركات البناء.

واشار الى ان المشاركات في هذا المعرض تضم مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض لمنتجاتها.

وتوقع الهندي أن يلقى هذا المعرض كالعادة إقبالا كبيرا، حيث يلقى اهتماما من الشركات والمصانع المحلية للمشاركة بقوة في فعالياته، إذ يعد حدثا مهما ويشهد تسابقا ملحوظا من قبل المواطنين والشركات المهتمة للمشاركة فيه نظرا لما لهذا المعرض المتخصص من أهمية وخصوصية كبيرة لدى المواطن الكويتي.