محمود عيسى

حث معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز البنوك في الشرق الأوسط على اتباع إطارها المنشور حديثا لتأمين رؤوس أموال البنوك.



ويهدف الإطار إلى تحقيق الثقة في تدابير المرونة التي تتخذها المصارف الإقليمية.



ويمكن تطبيق هذا الإطار، بالتشاور مع البنوك ومدققي الحسابات والهيئات الرقابية، على جميع المؤشرات التنظيميــة، بمـــا فـــي ذلـك رأس المـال والسيولـة والرافعـة الماليـة.

وطبقا لما ذكرته شركة ايكاو ICAEW، فإن المستثمرين الأجانب يتوقعون بشكل متزايد من بنوكهم المحلية إصدار البيانات التي ترقى إلى معايير عالية دولية مماثلة.



وتعتبر نسبة رأس المال التي يتم إصدارها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية للبنوك من قبل الكثيرين مؤشرا رئيسيا على سلامة البنك وملاءته.

وقال إيان كوك، رئيس كلية الخدمات المالية في إيكاو «ان معدلات رأس المال تمثل واحدة من أهم الوسائل لتقييم استقرار البنك، ولكنها غير مدققة.



ومن الأهمية بمكان أن تحظى هذه الارقام بثقة الناس.



ان استخدام هذا الاطار سيكون مؤشرا على ان الجمهور والهيئات التنظيمية والبنوك نفسها يمكن ان تكون اكثر ثقة بهذه البيانات».



ويحدد إطار المؤشرات التنظيمية، الذي نشر في مايو 2017، بعض المبادئ الشاملة لتوفير الضمانات بطريقة قوية، مع السماح بمرونة لتطبيقه على معظم أنواع المخاطر، سواء كانت تلك المخاطر تشغيلية أو ائتمانية أو مخاطر تتعلق بالسيولة.



وقد تم تصميم الإطار بعناية بحيث يمكن تطبيقه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في معهد المحاسبين البريطانيين وفي ايكاو، مايكل ارمسترونغ «ان معظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع برسملة عالية تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات بازل 3 التنظيمية ولكن عددا قليلا منها فقط لديه مؤشرات رأس المال مدققة.



ولايزال هناك مجال لتحسين الصناعة المصرفية في المنطقة حتى تتمكن من المنافسة على الساحة الدولية واجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب».

وفي نهاية بيانه، قال المعهد انه تم تصميم إطار الضمان من قبل إيكاو ليكون نموذجيا ويمكن المستخدمين من تكييف نطاق عمل الضمان على نحو يتناغم مع احتياجاتهم الخاصة، وبالتالي يمكن استخدامه من قبل المدققين الداخليين والخارجيين.



وعلى الرغم من أنها مصممة للبنوك، فانه يمكن تطبيق التوجيهات أيضا على الشركات الأخرى التي تواجه تنظيمات حذرة او حصيفة مثل شركات الاستثمار.