مشروع النفط الثقيل يدخل حيز التنفيذ نهاية 2018 بطاقة 60 ألف برميل

الاستعانة بشركات عالمية كبرى لتطوير التقنيات وتدريب الكوادر الوطنية

أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان الشركة رصدت ميزانية بقيمة 30 مليار دينار لتنفيذ مجموعة ضخمة من مشاريع تطوير انتاج النفط الخام والغاز الحر خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا الى ان الشركة تخطط لانفاق ملياري دينار لتنفيذ مشاريع تطويرية خلال السنة المالية الحالية 2017/2018.



وأوضح جعفر في لقاء للحديث حول استراتيجية نفط الكويت على تلفزيون الكويت، ان القدرة الانتاجية للشركة من النفط الخام وصلت الى 3.150 ملايين برميل مع نهاية العام الماضي ومن المتوقع ان تصل الى 3.190 ملايين برميل مع نهاية 2017، مشيرا الى ان انتاج الكويت الفعلي حاليا يأتي ضمن التزام الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك».



وذكر ان الشركة انتهت من عمليات المسح الزلزالي الشامل الذي غطى مساحات شاسعة من الكويت داخل المدينة وفي جون الكويت، والشركة ستقوم قريبا بتحليل البيانات والتي من المتوقع ان تأخذ سنة كاملة ليتم عقب ذلك تحديد اماكن الحفر والآبار التحديدية والتي من المتوقع ان تأخذ فترة عامين الى 3 أعوام.



وقال جعفر ان البئر النفطية تأخذ من 8 الى 10 سنوات ليتم وضعها على طريق الانتاج.



وفي سؤال حول النفط الثقيل، قال جعفر ان «نفط الكويت» وقعت قبل 3 اعوام عقود تطوير حقل جنوب الرتقة مع شركة بتروفاك بقيمة 1.2 مليار دينار والذي سيدخل حيز التشغيل نهاية عام 2018 لانتاج 60 الف برميل ضمن المرحلة الأولى لتستكمل الشركة لاحقا المراحل الاخرى لتطوير النفط الثقيل.



وأكد ان تنفيذ هذا المشروع يعد حدثا بارزا في تاريخ الشركة، إذ سيمكنها من إنتاج النفط الثقيل بكميات تجارية للمرة الأولى في تاريخها، موضحا ان تطوير النفط الثقيل يعتبر هدفا استراتيجيا للشركة، ومن المنتظر أن يسهم في تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لاحتياطيات النفط الثقيل الكبيرة التي تمتلكها الكويت.



وذكر أن المشروع يعتبر المرحلة الأولى من خطة تطوير النفط الثقيل، وستليه مراحل أخرى لرفع إنتاجه حسب الحاجة كجزء من استراتيجية نفط الكويت لعام 2030.



وذكر ان تقنيات النفط الثقيل لم تكن على خارطة الشركة خلال السنوات الماضية، إلا ان الشركة توجهت لانتاج تلك النوعية من النفط لتنفيذ استراتيجية الكويت لزيادة الانتاج الى مستوى 4 ملايين برميل بحلول 2030، مبينا ان الشركة تحتاج الى الاستعانة بشركات اجنبية عالمية لتطوير الحقول الصعبة حيث ستتم الاستفادة من تلك الشركات في تطوير التقنيات وتدريب الكوادر الوطنية.



وأشار الى ان الشركة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية في تطوير وتحديث شامل للاسطول البحري، حيث يقع على عاتق الشركة توفير الخدمات البحرية للشركات النفطية الزميلة والتعامل مع التلوث البحري، مبينا ان الشركة ستستكمل عمليات تحديث الخدمات البحرية بتسلم 32 قطعة بحرية مختلفة الأحجام بداية العام المقبل.

«نفط الخليج»: عبدالله هاشم مديراً لمجموعة الشؤون التجارية

أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج تغييرات تنظيمية امس، وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالناصر الفليج: تعيين عبدالله سيد هاشم مديرا لمجموعة الشؤون التجارية والعلاقات العامة، على ان يكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التخطيط والخدمات.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه تعيين عبدالرحمن الحمد رئيسا لفريق عمل التدقيق الداخلي وتعيين مشاعل المناعي رئيسا لفريق عمل الميزانية والتكاليف.