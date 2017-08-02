أصدر بنك وربة الإصدار الثاني لفتاوى الهيئة الشرعية للبنك، الذي يتضمن الفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية من 2011 إلى 2016 ويرتكز اليها في جميع عملياته المصرفية.

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على اعتماد الشفافية مع عملائه، لاسيما فيما يتعلق بالفتاوى الشرعية التي يستند اليها في عملياته المصرفية بوصفه مؤسسة مصرفية إسلامية عريقة ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

ويهدف «وربة» من خلال الإصدار الثاني للفتاوى الشرعية، إلى تعريف المطلع عليها بشكل عام وعملائه بشكل خاص، بالمستند الشرعي الذي يشكل المنصة التي يرتكز عليها في كل عملياته المصرفية، وذلك بالاستناد الى ما توصل إليه اجتهاد الهيئة الشرعية، حيث تلتزم جميع الإدارات المعنية في البنك بتبني وتطبيق هذه القرارات وتقديم كل التعاون المطلوب في هذا الاطار.

وفي هذا الاطار، أكد رئيس الهيئة الشرعية لبنك وربة، د.عيسى زكي على أن إطلاق هذا الإصدار من كُتّاب الفتاوى الشرعية يأتي لتعزيز دور بنك وربة في نشر التثقيف الشرعي بالمعاملات المالية الإسلامية بين عموم المجتمع الكويتي والعملاء، لاسيما أن بنك وربة مؤسسة مصرفية إسلامية ملتزمة بأهدافها بنشر الوعي المصرفي الإسلامي القائم وفق أسس الشريعة الاسلامية.

وحول آلية تجميع الفتاوى وجمعها في إصدار واحد، أوضح زكي أن القائمين على إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في بنك وربة حرصوا على جمع الفتاوى من واقع محاضر اجتماعات الهيئة الشرعية، وقاموا بتبويبها تبويبا موضوعيا يسهل على القارئ الاطلاع على ما يحتاج إليه من فتاوى.

ويعتبر الإصدار مرجعا مفيدا وتثقيفيا لمن يطلع عليه، ويشكل مساهمة مجدية في ترشيد أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.