عبدالرحمن خالد

كشفت مجموعة المنتجات الاستهلاكية في شركة هواوي تكنولوجيز - الكويت عن أحدث هواتفها الذكية التي تطرحها في السوق المحلي، وهما هاتفا هواوي «نوفا 2» و«نوفا 2 بلس» اللذان تم تصميمهما بميزات مبتكرة وجريئة، أبرزها كاميرا أمامية متطورة جدا وتجربة صوت متقدمة.

ويمتلك هاتفا «نوفا 2» و«نوفا 2 بلس» كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 و12 ميجا بكسل وبميزة التصوير المحترف، في حين أن الكاميرا الأمامية الثورية تأتي بدقة 20 ميجا بكسل لتوفير أفضل جودة ونتائج مبدعة لصور السيلفي.

وبهذه المناسبة، قال مدير مجموعة المنتجات الاستهلاكية لشركة «هواوي» الكويت، بيتر وي: «إن هاتفنا الجديد هواوي نوفا 2 هو واحد من المنتجات الأكثر طلبا من بين المستهلكين الشباب لأنه مصمم بشكل مبتكر ويقدم أداء متفوقا.

وقد اعتمدت هواوي على أسلوب حياة مستخدمي هذا الهاتف لتصنيع هاتف بمستوى أعلى يلبي جميع احتياجاتهم، الأمر الذي نتجت عنه الكاميرا الأمامية ذات الجودة العالية جدا لتمنح صور سيلفي جميلة، والتصميم المميز، ناهيك عن المميزات التي تجعل الهاتف انعكاسا لانفرادية والطاقة والتفاؤل التي يتمتع بها مستهلكي اليوم».

ويتوافر هاتفا «نوفا 2» و«نوفا 2 بلس» في السوق الكويتي ابتداء من الأول من أغسطس.

إعادة تعريف مفهوم السيلفي

أصبح مستخدمي الهواتف الذكية يطالبون بشكل متزايد بصور عالية الجودة يمكن التقاطها من الهاتف، وخاصة فيما يخص صور «السيلفي».

ولتحقيق رغبات فئة الشباب، تمت إضافة إلى هواوي «نوفا 2» تطبيقات التصوير التي تفيد أي سيناريو، في حين تم تصميم الكاميرا الأمامية لتكون بدقة 20 ميجا بكسل، علاوة على خاصية التعرف على الوجه الثلاثية الأبعاد وتعزيز الجمال 4.0، لتكون الصور واضحة ونقية.

وتستند قدرات التصوير عالية الدقة من هواوي الى نظام ذكي، بما في ذلك نظام التعرف على الصورة الشخصية. ويأخذ هذا النظام بالاعتبار مجموعة واسعة من أشكال الوجه وألوان البشرة، ومن ثم يقوم بتقييم ملامح الوجه وكذلك القوام لتقديم صور طبيعية وحقيقية أقرب إلى الواقع.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت هواوي عددا من الميزات الممتعة في الكاميرا الأمامية. وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، يستخدم هواوي نوفا 2 فلاش شاشة LCD مصمم بـ 11 لون درجة حرارة لتقديم مختلف أنواع الإضاءة وجعل الصور أكثر بروزا. ويمكن للكاميرا الأمامية كذلك أخذ صور سيلفي مع تأثيره البوكيه الذي يمكن من إبراز الجسم المراد تصويره وخلق خلفية غير واضحة مماثلة لتلك التي تولدها صور المحترفين. وبفضل عشر مستويات لتعزيز الجمال، أصبحت صورة السيلفي المثالية سهلة الالتقاط.

أما الكاميرا الخلفية، فهي مزدوجة وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل لالتقاط صور مذهلة ودقيقة، حتى عند التقاط صور في أماكن حيث الإضاءة منخفضة، وتتميز الكاميرا الخلفية بفتحة F1.8.

تصميم مبتكر

إن تصميم هواتف «نوفا 2» هي شهادة جديدة على قوة الإبداع والابتكار لدى هواوي.

وتأتي هواتف «نوفا 2» بشاشة بقياس 5.0/ 5.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 128 جيجا بايت مع إمكانية توسعتها عن طريق بطاقات «مايكرو إس دي».

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 6.9 ميليمترات ويزن 169 غراما، معالجا ثماني النواة من نوع HiSilicon Kirin 659، كما يضم بطارية بسعة 3340 ميلي أمبير/ساعة التي تنفرد بفضل طول عمرها عند الاستخدام وسرعة شحنها إذ تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لشحن 39% من بطارية «نوفا 2» و43% من بطارية «نوفا 2 بلس».

ويوفر مزيج معالج Kirin 659 مع EMUI 5.1 ونظام التشغيل أندرويد 7.0 يضمن أن الهاتف لن يبطئ مع مرور الوقت، وسيستمر بتقديم أداء سلس.

كما تتميز هواتف هواوي «نوفا 2» بخاصية نظام استشعار البصمة (Fingerprint Sensor) المصمم ليقلل فرص جمع الأوساخ والغبار، وضمان الأداء المستمر.

الموسيقى للمحترفين

عملت هواوي مع موسيقيين محترفين ومنهم راينر مايلارد الحائز على جائزة جرامي لأفضل ألبوم هندسي وكلاسيكي، لتوفير تجربة صوتية لا تضاهى في هواتف هواوي «نوفا 2»، إذ تم تزويد الهواتف بشريحة «هيفي» لتقليص الضوضاء ومعالجة الصوت لجعل سماع الموسيقى تجربة ممتعة.

كما قامت هواوي باعتماد نظام تستخدمه للمرة الأولى وهو نظام هواوي «هيستن» الذي يتضمن 10 وحدات مستهدفة لتأثيرات مختلفة، مثل صوت ستيريو ثلاثي الأبعاد.

ولضمان جودة صوت متميزة، وضعت هواوي في هواتف «نوفا 2» تكنولوجيا بلوتوث «aptX» اللاسلكية، والتي، عندما يتعلق الأمر بالفيديو والألعاب الإلكترونية، توفر أقصر وقت تأخر عند التقاط شبكة البلوتوث للصوت. وهذا يضمن المزيد من التزامن بين الصورة والصوت مثلما يقدمه القرص المضغوط.