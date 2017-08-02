أعلن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن نتائجه المالية للنصف الأول من 2017 المنتهي في 30 يونيو 2017، حيث حقق 2.7 مليون دينار أرباحا صافية مقارنة بأرباح بلغت 900 ألف دينار في النصف الأول من 2016.

وبلغ إجمالي الإيرادات 8.4 ملايين دينار، أما الإيرادات من الرسوم والعمولات، والتي تمثل 69% من إجمالي الإيرادات، فقد بلغت 5.8 ملايين دينار في النصف الأول من 2017.

وحققت إدارة الأصول إيرادات بلغت 5.3 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة لصالح العملاء مليار دينار في نهاية النصف الأول 2017، وخلال هذه الفترة أنهى فريق إدارة الأصول العقارية صفقتي استحواذ على عقارين في المملكة المتحدة من خلال استقطاب أموال جديدة من العملاء بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني. وتدير جلوبل حاليا عددا من الصناديق الاستثمارية بإستراتيجيات وفئات أصول مختلفة حققت العديد منها أداء فاق أداء مؤشرات القياس.

أما الاستثمارات المصرفية فحققت إيرادات بلغت 400 الف دينار من 3 صفقات منها خدمات الاستشارات المالية وصفقات الاندماج والاستحواذ وجار العمل على عدد من الصفقات الأخرى.

وعلى صعيد الوساطة المالية، ركزت «جلوبل» جهودها على تنمية أعمال الوساطة المالية للمؤسسات واستفادت من ارتفاع قيم التداول في الأسواق التي تعمل بها، محققة إيرادات بلغت 500 ألف دينار.

كما حققت استثمارات الشركة في الصناديق التي تديرها والاستثمارات الأساسية الأخرى مبلغ 1.8 مليون دينار من إيرادات محققة وأرباح نقدية وارتفاع القيمة العادلة.

وعقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في 22 يونيو 2017 قامت الشركة مؤخرا باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملية تخفيض رأس المال بمبلغ 22.9 مليون دينار من خلال إلغاء 229 مليون سهم (أي حوالي 29.14% من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم مستثناة منها أسهم الخزينة)، على أن يدفع 100 ألف دينار، أو القيمة الاسمية للسهم عوضا عن كل سهم ملغى للمساهمين المسجلين بتاريخ 2 أغسطس 2017.

وأصبحت التوزيعات النقدية على المساهمين من خلال تخفيض رأس المال ممكنة بسبب متانة هيكل رأس مال الشركة المكون من رأس مال ملائم وسيولة كافية لتمويل الأعمال الأساسية والخلو التام من الديون.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة حارب الدرمكي: «حققت الشركة نتائج مالية جيدة خلال النصف الأول من العام. إن الأداء التشغيلي المميز لقطاعات الأعمال وبخاصة إدارة الأصول هي نتيجة للقدرات التنفيذية لاستراتيجية الشركة القائمة على الأعمال المدرة للرسوم والإيجابية التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية».

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

عبد الوهاب الحلبي: «نحن سعداء بهذه النتائج المالية التي تعكس نموذج عمل الشركة القوي وثقة عملائنا وأصحاب العلاقة».