وافق مجلس إدارة شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني، على عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة العدول عن الانسحاب الاختياري من البورصة الكويتية بناء على طلب شركة البروج التجارية.

وكانت الشركة قد أعلنت، امس الثلاثاء في بيان للبورصة، أنها ستنسحب في 28 سبتمبر المقبل.

يذكر أن إياس قد تسلمت، في 19 يوليو الماضي، خطابا من شركة البروج التجارية يفيد برغبتها في عقد جمعية عامة غير عادية لـ«إياس» للعدول عن قرار الانسحاب الاختياري من البورصة.

ووافقت البروج التجارية في عمومية إياس المنعقدة بنهاية ديسمبر الماضي على قرار انسحاب الأخيرة من البورصة الكويتية.