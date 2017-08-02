أطلقت شركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب برنامج أكاديمية المدربين الكويتية من خلال النادي العالمي للمدربين التابع لها وبدعم استراتيجي من وزارة الدولة لشؤون الشباب والصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة، وبرعاية رئيسية من شركة نفط الكويت الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

تهدف الأكاديمية إلى تأهيل وتصنيف 100 مدرب كويتي وفق معايير الجودة والتصنيف الدولية PCT المعتمدة من المركز العالمي الكندي المتمثل في شركة التنمية المتحدة بشكل حصري داخل الكويت وتعد معايير PCT أحد أهم معايير التصنيف العالمية وأكثرها دقة وحرفية فهي نتيجة لسنوات من البحث والعمل في مجال التدريب من قبل كوادر من ذوي الخبرة الطويلة.

ويذكر أن اكاديمية المدربين الكويتية هي مشروع وطني يهدف إلى تعزيز أسس التدريب في الكويت، لارتقاء صناعة التدريب بكوادر عالية الكفاءة والتأهيل يمتلكون المعرفة والأسس التي تؤهلهم لتقديم خدمات تدريب فائقة الجودة مبنية على أسس علمية ومعززة بأدوات تقييم متنوعة لازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة.

من جانبه، أكد جاسر النجدي المدير العام في شركة التنمية المتحدة وصاحب فكرة المشروع على إطلاق الأكاديمية «اننا في غاية السعادة وهذا يوم مهم بالنسبة لنا حيث تحولت الأحلام لواقع ملموس ونتطلع الى الارتقاء بمستوى المنتسبين خلال عام من الآن، مؤكدا أن أعداد التسجيل فاقت كل التوقعات وكسرت حاجز الـ 300 مدرب وقد تم اختيار المجموعات وفق معايير محددة.

إن حجم التسجيل الكبير يؤكد رؤيتنا بخصوص قطاع التدريب في الكويت، حيث ان المجتمع متعطش لوسائل تأهيل علمية وعملية ذات منهجية تعزز مسيرتهم العملية.

واختتم كلامه بالشكر لكل من وزارة الدولة لشؤون الشباب، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة البترول الوطنية الكويتية على رعاية وإيمانهم الكامل بهذه المبادرة الوطنية، ويعدهم بأن ثقتهم ستجد صداها في تمكين 100 من شباب الكويت المعطاء الذي سيفيد الوطن بخبرته وعلمه وأن هذه بداية الخير.